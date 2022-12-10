https://sputnikarabic.ae/20221210/فيفا-يفتح-دعوى-تأديبية-ضد-الأرجنتين-بسبب-سلوكيات-لاعبيها-1071057901.html
"فيفا" يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب سلوكيات لاعبيها
"فيفا" يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب سلوكيات لاعبيها
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T16:02+0000
2022-12-10T16:02+0000
2022-12-10T16:02+0000
كأس العالم 2002
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واستشهد مجلس إدارة كرة القدم بمواد "النظام والأمن في المباريات"، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، بحسب "الأسوشيتدبرس" اليوم السبت.واندفع اللاعبون البدلاء والمدربون إلى المعلب في الوقت الذي تحولت فيه المباراة إلى مواجهة في المراحل الأخيرة بعد تسجيل المنتخب الهولندي هدفين متأخرين ليفرض وقتا إضافيا.كان هناك المزيد من المشاحنات الساخنة على أرض الملعب بعد أن فازت الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.كان ليونيل ميسي من بين 17 لاعبا أو عضوا بفريق التدريب الذي سجل الذين حصلوا على بطاقات صفراء أثناء المباراة أو بعدها.يمكن أن يفرض على الاتحادين، الأرجنتيني والهولندي، نفس الغرامة البالغة 16000 دولار التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة لفيفا مرتين على السعودية في كأس العالم هذه لسوء سلوك الفريق.من المرجح أن تحصل الأرجنتين على غرامة أكبر في تهمة الاضطرابات المنفصلة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/الأرجنتين-وهولندا-يصلان-ربع-نهائي-كأس-العالم-في-قطر-فيديو-1070815058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كأس العالم 2002
"فيفا" يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب سلوكيات لاعبيها
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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا.
واستشهد مجلس إدارة كرة القدم بمواد "النظام والأمن في المباريات"، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، بحسب "الأسوشيتدبرس" اليوم السبت.
واندفع اللاعبون البدلاء والمدربون إلى المعلب في الوقت الذي تحولت فيه المباراة إلى مواجهة في المراحل الأخيرة بعد تسجيل المنتخب الهولندي هدفين متأخرين ليفرض وقتا إضافيا.
كان هناك المزيد من المشاحنات الساخنة على أرض الملعب بعد أن فازت الأرجنتين بركلات الترجيح
بعد التعادل 2-2.
كان ليونيل ميسي من بين 17 لاعبا أو عضوا بفريق التدريب الذي سجل الذين حصلوا على بطاقات صفراء أثناء المباراة أو بعدها.
يمكن أن يفرض على الاتحادين، الأرجنتيني والهولندي، نفس الغرامة البالغة 16000 دولار التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة لفيفا مرتين على السعودية في كأس العالم هذه لسوء سلوك الفريق.
من المرجح أن تحصل الأرجنتين على غرامة أكبر في تهمة الاضطرابات المنفصلة.