https://sputnikarabic.ae/20221210/نائبا-وزيري-خارجية-تركيا-وروسيا-يناقشان-الوضع-في-سوريا-1071041837.html

نائبا وزيري خارجية تركيا وروسيا يناقشان الوضع في سوريا

نائبا وزيري خارجية تركيا وروسيا يناقشان الوضع في سوريا

ناقش نائبا وزيري الخارجية التركي والروسي، سادات أونال وسيرغي فيرشينين، الوضع في سوريا خلال محادثات في إسطنبول، وشددت أنقرة على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات من... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T07:20+0000

2022-12-10T07:20+0000

2022-12-10T07:20+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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أخبار تركيا اليوم

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وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم السبت: "خلال المحادثات تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خريطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. أكدنا عزمنا على محاربة منظمة "بي كاكا" و"يي بي غي" و"بي يي غي" الإرهابية (حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا)، والتي تشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لوحدة أراضي سوريا، ولكن أيضا على أمننا القومي، وفي هذا السياق، أعربنا عن أملنا في تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019".وأشار البيان إلى أن "توسيع آلية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود لسوريا يلعب دوراً حيويا في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد، ولوحظ أنه سيكون من المفيد الاستمرار في العبور - المساعدة على الحدود من خلال هذه الآلية".هذا وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، قد أعلنت خلال الاجتماع التاسع عشر لمسار أستانا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضها مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.وناقش ممثلو الدول الثلاث الأوضاع في شمال شرق سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20221207/مشاورات-بين-روسيا-وتركيا-بشأن-سوريا-تعقد-في-إسطنبول-يومي-8-و9-ديسمبر-1070942407.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لقاء, الخارجية الروسية, أخبار تركيا اليوم