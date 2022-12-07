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https://sputnikarabic.ae/20221207/مشاورات-بين-روسيا-وتركيا-بشأن-سوريا-تعقد-في-إسطنبول-يومي-8-و9-ديسمبر-1070942407.html
مشاورات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا تعقد في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر
مشاورات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا تعقد في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر
أفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بأن المشاورات السياسية بين روسيا وتركيا بشأن سوريا ومواضيع أخرى ستعقد يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول، في إسطنبول. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T12:03+0000
2022-12-07T12:03+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وأضافت الخارجية لـ"سبوتنيك": "ستجرى في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر 2022 مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا الاتحادية بين وفدين برئاسة نائب وزير الخارجية السفير سادات أونال ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين".ومن المتوقع أن يتم خلال المشاورات مناقشة تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الحبوب فضلا عن القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا وفلسطين.وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، قد أعلنت خلال الاجتماع التاسع عشر لمسار أستانا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضها مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.وناقش ممثلو الدول الثلاث الأوضاع في شمال شرق سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20220919/بوغدانوف-روسيا-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-بين-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1067932363.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

مشاورات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا تعقد في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر

12:03 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بأن المشاورات السياسية بين روسيا وتركيا بشأن سوريا ومواضيع أخرى ستعقد يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول، في إسطنبول.
وأضافت الخارجية لـ"سبوتنيك": "ستجرى في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر 2022 مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا الاتحادية بين وفدين برئاسة نائب وزير الخارجية السفير سادات أونال ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين".
ومن المتوقع أن يتم خلال المشاورات مناقشة تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الحبوب فضلا عن القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا وفلسطين.
وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، قد أعلنت خلال الاجتماع التاسع عشر لمسار أستانا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضها مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.
بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
19 سبتمبر, 09:40 GMT
وناقش ممثلو الدول الثلاث الأوضاع في شمال شرق سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
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