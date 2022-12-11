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https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يناقش-مع-بوتين-هاتفيا-قضايا-أبرزها-صفقة-الحبوب-ومكافحة-الإرهاب-1071081886.html
أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب
أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:50+0000
2022-12-11T11:50+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأشار بيان للرئاسة التركية أن الاتصال ناقش قضايا في مقدمتها الطاقة والمسائل الإقليمية، فيما أكد أردوغان لبوتين "إمكانية بدء العمل لتصدير المنتجات الغذائية المختلفة في إطار "صفقة الحبوب"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة في بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.وشدد أردوغان خلال الاتصال على "أهمية تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا لعمق 30 كيلومترا من الإرهابيين وفق اتفاق سوتشي"، مضيفًا أن "وحدات حماية الشعب تواصل أنشطتها الانفصالية في شمال سوريا وهجماتها الإرهابية ضد تركيا".يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يجري-محادثات-مع-بوتين-وزيلينسكي-الأحد-المقبل-1071021311.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب

11:50 GMT 11.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . POOL
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ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأشار بيان للرئاسة التركية أن الاتصال ناقش قضايا في مقدمتها الطاقة والمسائل الإقليمية، فيما أكد أردوغان لبوتين "إمكانية بدء العمل لتصدير المنتجات الغذائية المختلفة في إطار "صفقة الحبوب"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة في بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
وشدد أردوغان خلال الاتصال على "أهمية تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا لعمق 30 كيلومترا من الإرهابيين وفق اتفاق سوتشي"، مضيفًا أن "وحدات حماية الشعب تواصل أنشطتها الانفصالية في شمال سوريا وهجماتها الإرهابية ضد تركيا".
يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".
وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
أردوغان يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأحد المقبل
9 ديسمبر, 13:47 GMT
وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
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