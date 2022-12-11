https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-لا-نشجع-أوكرانيا-على-شن-هجمات-داخل-روسيا-1071093356.html
أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات داخل روسيا
أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات داخل روسيا
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تحث أوكرانيا على إجراء عمليات داخل... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T16:22+0000
2022-12-11T16:22+0000
2022-12-11T16:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وذكر كيربي لشبكة "إيه بي سي نيوز": "نحن بالتأكيد لا نشجع أو نمكن العمليات الأوكرانية داخل روسيا".وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم كييف للتأكد من أنها تستطيع "الدفاع عن أراضيها"، بما في ذلك "المناطق التي خسرتها خلال الأزمة".شنت أوكرانيا يوم الاثنين هجمات على مطارات عسكرية روسية في منطقتي ساراتوف وريازان، بما وصفها الجيش الروسي بأنها طائرات مسيرة سوفيتية الصنع. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي الروسي اعترض الطائرات المسيرة لكن شظاياها قتلت ثلاثة جنود وأصابت أربعة آخرين.صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، بأن "الناتو" كان على علم بالاستعداد للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الاقتصاد-الألماني-يقول-إنه-مسؤول-عن-مقتل-جنود-روس-في-أوكرانيا-1070742378.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات داخل روسيا
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تحث أوكرانيا على إجراء عمليات داخل روسيا.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر كيربي لشبكة "إيه بي سي نيوز": "نحن بالتأكيد لا نشجع أو نمكن العمليات الأوكرانية داخل روسيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم كييف للتأكد من أنها تستطيع "الدفاع عن أراضيها"، بما في ذلك "المناطق التي خسرتها خلال الأزمة".
شنت أوكرانيا يوم الاثنين هجمات على مطارات عسكرية روسية
في منطقتي ساراتوف وريازان، بما وصفها الجيش الروسي بأنها طائرات مسيرة سوفيتية الصنع. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي الروسي اعترض الطائرات المسيرة لكن شظاياها قتلت ثلاثة جنود وأصابت أربعة آخرين.
صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، بأن "الناتو" كان على علم بالاستعداد
للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية.