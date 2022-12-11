https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-لا-نشجع-أوكرانيا-على-شن-هجمات-داخل-روسيا-1071093356.html

أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات داخل روسيا

أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات داخل روسيا

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تحث أوكرانيا على إجراء عمليات داخل... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T16:22+0000

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وذكر كيربي لشبكة "إيه بي سي نيوز": "نحن بالتأكيد لا نشجع أو نمكن العمليات الأوكرانية داخل روسيا".وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم كييف للتأكد من أنها تستطيع "الدفاع عن أراضيها"، بما في ذلك "المناطق التي خسرتها خلال الأزمة".شنت أوكرانيا يوم الاثنين هجمات على مطارات عسكرية روسية في منطقتي ساراتوف وريازان، بما وصفها الجيش الروسي بأنها طائرات مسيرة سوفيتية الصنع. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي الروسي اعترض الطائرات المسيرة لكن شظاياها قتلت ثلاثة جنود وأصابت أربعة آخرين.صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، بأن "الناتو" كان على علم بالاستعداد للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الاقتصاد-الألماني-يقول-إنه-مسؤول-عن-مقتل-جنود-روس-في-أوكرانيا-1070742378.html

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