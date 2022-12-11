https://sputnikarabic.ae/20221211/الجزائر-سوناطراك-تعلن-بدء-إنتاج-الغاز-من-حقل-تينهرت-بطاقة-45-مليون-متر-مكعب-يوميا-1071092730.html
الجزائر... سوناطراك تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل "تينهرت" بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يوميا
الجزائر... سوناطراك تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل "تينهرت" بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يوميا
أعلنت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الأحد، بدء إنتاج الغاز من حقل "تينرهرت" بولاية إليزي جنوب شرقي البلاد، بطاقة 4.5 مليون متر مكعب... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
الجزائر
اقتصاد
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وصرحت الشركة في بيان أنه تم "استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لـ"تينرهرت" نحو الوحدات المتواجدة بـ "أوهانت" بولاية إليزي، وذلك نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".وأوضحت وفق على ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا المشروع يتضمن "إنشاء شبكة تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل "تينرهرت"، بمنشآت الفصل والضغط المتواجدة في حقل "أوهانت" المجاور".وأشارت إلى أن الإنتاج بدأ جزئيا في "تينرهرت" في شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2022.وقالت إنه "تم إسناد هذا البرنامج التطويري في شهر يناير 2019، للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (فرع مجمع سوناطراك)، فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف شركة "بتروفاك" بإنجاز القسم الخاص بمنشات الفصل والضغط".وسمح، استكمال وتشغيل المنشآت السطحية للحقول الغازية بـ "تينرهرت" نحو "أوهانت"، بتحقيق مستوى إنتاج قدره 4،5 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و500 طن يوميا من غاز البترول المميع، و800 طن في اليوم من المكثفات، "ليتجاوز بذلك مستوى التوقعات المنتظرة من هذا المشروع"، حسب بيان سوناطراك.ومنتصف الشهر الماضي، وقعت "سوناطراك"، عقدًا لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.وستعزز هذه الاتفاقية، حسب سوناطراك، "دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل".فيما اتفقت "سوناطراك"، في سبتمبر/أيلول الماضي، على تزويد إيطاليا بـ 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20221115/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقدا-لتزويد-سلوفينيا-بالغاز-لمدة-3-سنوات-1070198356.html
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العالم العربي, الجزائر, اقتصاد
العالم العربي, الجزائر, اقتصاد
الجزائر... سوناطراك تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل "تينهرت" بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يوميا
16:00 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الأحد، بدء إنتاج الغاز من حقل "تينرهرت" بولاية إليزي جنوب شرقي البلاد، بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يوميا.
وصرحت الشركة في بيان
أنه تم "استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لـ"تينرهرت" نحو الوحدات المتواجدة بـ "أوهانت" بولاية إليزي، وذلك نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".
وأوضحت وفق على ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا المشروع يتضمن "إنشاء شبكة تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل "تينرهرت"، بمنشآت الفصل والضغط المتواجدة في حقل "أوهانت" المجاور".
وأشارت إلى أن الإنتاج بدأ جزئيا في "تينرهرت" في شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2022.
وقالت إنه "تم إسناد هذا البرنامج التطويري في شهر يناير 2019، للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (فرع مجمع سوناطراك)، فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف شركة "بتروفاك" بإنجاز القسم الخاص بمنشات الفصل والضغط".
وسمح، استكمال وتشغيل المنشآت السطحية للحقول الغازية بـ "تينرهرت" نحو "أوهانت"، بتحقيق مستوى إنتاج قدره 4،5 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و500 طن يوميا من غاز البترول المميع، و800 طن في اليوم من المكثفات، "ليتجاوز بذلك مستوى التوقعات المنتظرة من هذا المشروع"، حسب بيان سوناطراك.
ومنتصف الشهر الماضي، وقعت "سوناطراك"، عقدًا لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي
، عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.
وستعزز هذه الاتفاقية، حسب سوناطراك، "دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل".
فيما اتفقت "سوناطراك"، في سبتمبر/أيلول الماضي، على تزويد إيطاليا
بـ 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.