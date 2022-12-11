https://sputnikarabic.ae/20221211/مسعود-أوزيل-وصول-المغرب-إلى-نصف-النهائي-مصدر-إلهام-للكثيرين-1071086819.html
مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين
مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين
قال لاعب المنتخب الألماني السابق، ذو الأصل التركي، مسعود أوزيل، إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، هو مصدر إلهام للكثيرين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:50+0000
2022-12-11T13:50+0000
2022-12-11T13:50+0000
مسعود أوزيل
أخبار المغرب اليوم
رياضة
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ووفق ما كتبه أوزيل عبر حسابه في تويتر، وصف هذا التأهل بأنه "إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي"، على حد تعبيره.وقال أوزيل: "إنني فخور، يا له من فريق!️ يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي"، مضيفا: "من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل".وكان المنتخب المغربي قد فاز، مساء أمس، على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، وذلك في دور ربع النهائي لمونديال الدوحة 2022، على أرضية ملعب "الثمامة" بقطر.يذكر أن مسعود أوزيل (34 عاماً) هو أحد نجوم المنتخب الألماني،من أصل تركي، وقد حقق مع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وفاز معه بالعديد من البطولات.طالع أيضا: ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مسعود أوزيل, أخبار المغرب اليوم, رياضة
مسعود أوزيل, أخبار المغرب اليوم, رياضة
مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين
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قال لاعب المنتخب الألماني السابق، ذو الأصل التركي، مسعود أوزيل، إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، هو مصدر إلهام للكثيرين.
ووفق ما كتبه أوزيل
عبر حسابه في تويتر، وصف هذا التأهل بأنه "إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي"، على حد تعبيره.
وقال أوزيل: "إنني فخور، يا له من فريق!️ يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي"، مضيفا: "من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، وهذا سيمنح الكثير
من الناس الكثير من القوة والأمل".
وكان المنتخب المغربي قد فاز، مساء أمس، على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، وذلك في دور ربع النهائي لمونديال الدوحة 2022، على أرضية ملعب "الثمامة" بقطر.
يذكر أن مسعود أوزيل (34 عاماً) هو أحد نجوم المنتخب الألماني،من أصل تركي، وقد حقق مع المنتخب الألماني
بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وفاز معه بالعديد من البطولات.