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https://sputnikarabic.ae/20221211/مسعود-أوزيل-وصول-المغرب-إلى-نصف-النهائي-مصدر-إلهام-للكثيرين-1071086819.html
مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين
مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين
قال لاعب المنتخب الألماني السابق، ذو الأصل التركي، مسعود أوزيل، إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، هو مصدر إلهام للكثيرين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:50+0000
2022-12-11T13:50+0000
مسعود أوزيل
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رياضة
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ووفق ما كتبه أوزيل عبر حسابه في تويتر، وصف هذا التأهل بأنه "إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي"، على حد تعبيره.وقال أوزيل: "إنني فخور، يا له من فريق!️ يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي"، مضيفا: "من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل".وكان المنتخب المغربي قد فاز، مساء أمس، على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، وذلك في دور ربع النهائي لمونديال الدوحة 2022، على أرضية ملعب "الثمامة" بقطر.يذكر أن مسعود أوزيل (34 عاماً) هو أحد نجوم المنتخب الألماني،من أصل تركي، وقد حقق مع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وفاز معه بالعديد من البطولات.طالع أيضا: ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html
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مسعود أوزيل, أخبار المغرب اليوم, رياضة
مسعود أوزيل, أخبار المغرب اليوم, رياضة

مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين

13:50 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDمنتخب المغرب بعد الفوز على البرتغال في كأس العالم قطر 2022
منتخب المغرب بعد الفوز على البرتغال في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال لاعب المنتخب الألماني السابق، ذو الأصل التركي، مسعود أوزيل، إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، هو مصدر إلهام للكثيرين.
ووفق ما كتبه أوزيل عبر حسابه في تويتر، وصف هذا التأهل بأنه "إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي"، على حد تعبيره.
وقال أوزيل: "إنني فخور، يا له من فريق!️ يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي"، مضيفا: "من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل".
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
أمس, 17:08 GMT
وكان المنتخب المغربي قد فاز، مساء أمس، على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، وذلك في دور ربع النهائي لمونديال الدوحة 2022، على أرضية ملعب "الثمامة" بقطر.
يذكر أن مسعود أوزيل (34 عاماً) هو أحد نجوم المنتخب الألماني،من أصل تركي، وقد حقق مع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وفاز معه بالعديد من البطولات.
طالع أيضا: ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
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