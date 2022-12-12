عربي
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
https://sputnikarabic.ae/20221212/إصابة-جديدة-بجدري-القردة-في-مصر-ووزارة-الصحة-تكشف-السبب-1071116971.html
إصابة جديدة بجدري القردة في مصر ووزارة الصحة تكشف السبب
إصابة جديدة بجدري القردة في مصر ووزارة الصحة تكشف السبب
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إصابة مخالط لمصاب بجدري القردة كان قد تم الإعلان عن حالته قبل أيام. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:05+0000
2022-12-12T11:05+0000
جدري القردة
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1070625261_0:35:1537:899_1920x0_80_0_0_b404c00eeddb2589758213907ec583a2.jpg
وقالت وزارة الصحة في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما.وأوضحت أنه كان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بدولة أوروبية، أثناء زيارته لمصر.ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة بجدري القردة لشخص عاد من الخارج في يوم 25 سبتمبر/ أيلو الجاري.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر قطاع الطب الوقائي في مصر دليلا للتعريف بخطوات التعامل مع الحالات المصابة والمخالطين بجدري القرود.وتضمن الدليل الإرشادي تفاصيل التفشي الوبائي لجدري القرود خارج إفريقيا، وطرق انتقال العدوى، وأعراض وعلامات المرض، مع إجراءات الوقاية والحد من خطورة الإصابة بالعدوى بين البشر.
https://sputnikarabic.ae/20221101/منظمة-الصحة-العالمية-تؤكد-أن-جدري-القرود-لا-يزال-يشكل-خطرا-كبيرا-1069724591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1070625261_64:0:1427:1022_1920x0_80_0_0_d207e6befd7b924ddc7d6026375628bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة, أخبار مصر الآن
جدري القردة, أخبار مصر الآن

إصابة جديدة بجدري القردة في مصر ووزارة الصحة تكشف السبب

11:05 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / ERNESTO BENAVIDESمريض مصاب بفيروس "جدري القردة"
مريض مصاب بفيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / ERNESTO BENAVIDES
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إصابة مخالط لمصاب بجدري القردة كان قد تم الإعلان عن حالته قبل أيام.
وقالت وزارة الصحة في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما.
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القرود لا يزال يشكل خطرا كبيرا
1 نوفمبر, 18:38 GMT
وأوضحت أنه كان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بدولة أوروبية، أثناء زيارته لمصر.
ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة بجدري القردة لشخص عاد من الخارج في يوم 25 سبتمبر/ أيلو الجاري.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر قطاع الطب الوقائي في مصر دليلا للتعريف بخطوات التعامل مع الحالات المصابة والمخالطين بجدري القرود.
وتضمن الدليل الإرشادي تفاصيل التفشي الوبائي لجدري القرود خارج إفريقيا، وطرق انتقال العدوى، وأعراض وعلامات المرض، مع إجراءات الوقاية والحد من خطورة الإصابة بالعدوى بين البشر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала