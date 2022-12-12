https://sputnikarabic.ae/20221212/إصابة-جديدة-بجدري-القردة-في-مصر-ووزارة-الصحة-تكشف-السبب-1071116971.html
إصابة جديدة بجدري القردة في مصر ووزارة الصحة تكشف السبب
إصابة جديدة بجدري القردة في مصر ووزارة الصحة تكشف السبب
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إصابة مخالط لمصاب بجدري القردة كان قد تم الإعلان عن حالته قبل أيام. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:05+0000
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2022-12-12T11:05+0000
جدري القردة
أخبار مصر الآن
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وقالت وزارة الصحة في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما.وأوضحت أنه كان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بدولة أوروبية، أثناء زيارته لمصر.ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة بجدري القردة لشخص عاد من الخارج في يوم 25 سبتمبر/ أيلو الجاري.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر قطاع الطب الوقائي في مصر دليلا للتعريف بخطوات التعامل مع الحالات المصابة والمخالطين بجدري القرود.وتضمن الدليل الإرشادي تفاصيل التفشي الوبائي لجدري القرود خارج إفريقيا، وطرق انتقال العدوى، وأعراض وعلامات المرض، مع إجراءات الوقاية والحد من خطورة الإصابة بالعدوى بين البشر.
https://sputnikarabic.ae/20221101/منظمة-الصحة-العالمية-تؤكد-أن-جدري-القرود-لا-يزال-يشكل-خطرا-كبيرا-1069724591.html
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جدري القردة, أخبار مصر الآن
جدري القردة, أخبار مصر الآن
إصابة جديدة بجدري القردة في مصر ووزارة الصحة تكشف السبب
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إصابة مخالط لمصاب بجدري القردة كان قد تم الإعلان عن حالته قبل أيام.
وقالت وزارة الصحة في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما.
وأوضحت أنه كان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بدولة أوروبية، أثناء زيارته لمصر.
ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة بجدري القردة
لشخص عاد من الخارج في يوم 25 سبتمبر/ أيلو الجاري.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر قطاع الطب الوقائي في مصر دليلا للتعريف بخطوات التعامل مع الحالات المصابة والمخالطين بجدري القرود.
وتضمن الدليل الإرشادي تفاصيل التفشي الوبائي لجدري القرود خارج إفريقيا، وطرق انتقال العدوى، وأعراض وعلامات المرض، مع إجراءات الوقاية والحد من خطورة الإصابة بالعدوى بين البشر.