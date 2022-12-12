https://sputnikarabic.ae/20221212/إقبال-قياسي-على-تطبيق-لينزا-لتعديل-الصور-بالذكاء-الاصطناعي-1071117105.html

إقبال قياسي على تطبيق "لينزا" لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

إقبال قياسي على تطبيق "لينزا" لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

حظي تطبيق "لينزا" المخصص لتعديل الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي بإقبال قياسي خلال الفترة الأخيرة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

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وبحسب موقع "app magic" فقد دخل "لينزا" (Lensa AI) ضمن قائمة التطبيقات الأكثر بحثا، فبلغ إجمالي عدد مرات تحميله 20 مليون مرة، من بينها نحو 5.8 ملايين عملية خلال أول 7 أيام منذ ديسمبر/ كانون الأول، بينما كانت خلال الشهر الماضي بحدود المليونين فقط.يشار إلى أن شركة "بريزما لابز" Prisma Labs هي من أطلقت تطبيق لينزا لنظامي "أندرويد" و"آي أو إس" في العام 2018، وقد حظي بشهرته بفضل إتاحة ميزة الصور الرمزية السحرية الجديدة.يمكن للتطبيق من خلال تلك الميزة معالجة مجموعة صور تتراوح بين 10 إلى 20 صورة شخصية بوساطة نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر، ويوفر التطبيق هذه العملية من خلال منصة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون " AWS".ويعيب هذا التطبيق أن عملية معالجة الصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستغرق وقتا طويلا مقارنة بتطبيقات تحعديل الصور التقليدية. وقد يستغرق الوقت نحو 40 دقيقة.أثبتت ميزة الصور الرمزية السحرية شعبيتها الجارفة وهو ما تبرهن عليه بيانات أداء التطبيق خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث سجل نحو 1.6 مليون عمليّة تحميل.حقق التطبيق قفزة ملحوظة حيث كان في أكتوبر/ شهر تشرين الأول الماضي، قد سجل عدد مرات تحميل بلغ 220,000، ما يعني أن التطبيق حقق معدل نمو بنسبة 600% والآن، لأنه وصل حاليا إلى إلى 20 مليون عملية تحميل.زاد من جذب المستخدمين للتطبيق ما قدمته شركة "بريزما لابز" المنتجة له من تطمينات بشأن خصوصية البيانات، حيث تقول إن صور المستخدمين الشخصية تحذف نهائيا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية.يتلخص استخدام التطبيق في عدة خطوات بسيطة، بعد تحميل التطبيق يتم الضغط على الزر الأصفر ذي "عبارة الصور الرمزية السحرية"، ثمّ اختيار ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية ثم "متابعة"، ثم دفع رسوم تبدأ من 3.99 دولارات أمريكية.

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