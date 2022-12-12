https://sputnikarabic.ae/20221212/النمسا-تدعو-إلى-ضم-دول-من-وسط-آسيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بشكل-مختلف-1071122365.html
النمسا تدعو إلى ضم دول من وسط آسيا إلى الاتحاد الأوروبي "بشكل مختلف"
النمسا تدعو إلى ضم دول من وسط آسيا إلى الاتحاد الأوروبي "بشكل مختلف"
قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، اليوم الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتجنب تصنيف المرشحين للعضوية بين "الدرجة الثانية والأولى"، داعيا إلى التفكير... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:20+0000
2022-12-12T13:20+0000
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العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وذكر الوزير لدى وصوله لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا نظرنا إلى الشرق، فلا ينبغي أن ننسى النظر إلى الجنوب الشرقي أيضا".وأردف: "أنا أؤيد بشدة منح البوسنة والهرسك وضع المرشح أيضا. علينا أن نكون حذرين للغاية من أن نخلق وضعا فيه مرشح أول وثاني".ووفقا لشالنبرغ، يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا التفكير في تضمين دول آسيا الوسطى في "المدار السياسي للكتلة ضمن شكل مختلف من التعاون".قال الوزير: "علينا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن ننظر فقط إلى أوكرانيا ومولدوفا، وعلينا أن نراقب جنوب القوقاز، وقد يتعين علينا أن ندرج، وقد نفكر في تضمين دول آسيا الوسطى في شكل آخر. علينا أن نعطي هذه الدول الشعور بأنها ليست وحيدة بجانب جار كبير يسمى روسيا".في أكتوبر/ تشرين الأول، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح البوسنة والهرسك وضع المرشح إذا استوفت عددا من الشروط، منها على وجه الخصوص، تدابير لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وتنسيق جميع مستويات إدارة الحدود، وضمان عمل نظام اللجوء، وضمان حرية وسائل الإعلام.وافق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على منح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد يوم 23 يونيو/ حزيران. وسيتخذ المجلس الأوروبي المزيد من الخطوات بعد استيفاء الدول المرشحة للشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20221207/إعلام-الناتو-منقسم-حول-عضوية-أوكرانيا-لأنها-قضية-حساسة--1070930006.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
النمسا تدعو إلى ضم دول من وسط آسيا إلى الاتحاد الأوروبي "بشكل مختلف"
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قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، اليوم الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتجنب تصنيف المرشحين للعضوية بين "الدرجة الثانية والأولى"، داعيا إلى التفكير في ضم بلدان من وسط آسيا "بشكل مختلف من التعاون".
موسكو - سبوتنيك
. وذكر الوزير لدى وصوله لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا نظرنا إلى الشرق، فلا ينبغي أن ننسى النظر إلى الجنوب الشرقي أيضا".
وأردف: "أنا أؤيد بشدة منح البوسنة والهرسك وضع المرشح أيضا. علينا أن نكون حذرين للغاية من أن نخلق وضعا فيه مرشح أول وثاني".
ووفقا لشالنبرغ، يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا التفكير في تضمين دول آسيا الوسطى في "المدار السياسي للكتلة ضمن شكل مختلف من التعاون".
قال الوزير: "علينا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن ننظر فقط إلى أوكرانيا ومولدوفا
، وعلينا أن نراقب جنوب القوقاز، وقد يتعين علينا أن ندرج، وقد نفكر في تضمين دول آسيا الوسطى في شكل آخر. علينا أن نعطي هذه الدول الشعور بأنها ليست وحيدة بجانب جار كبير يسمى روسيا".
في أكتوبر/ تشرين الأول، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح البوسنة والهرسك
وضع المرشح إذا استوفت عددا من الشروط، منها على وجه الخصوص، تدابير لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وتنسيق جميع مستويات إدارة الحدود، وضمان عمل نظام اللجوء، وضمان حرية وسائل الإعلام.
وافق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على منح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد يوم 23 يونيو/ حزيران. وسيتخذ المجلس الأوروبي المزيد من الخطوات بعد استيفاء الدول المرشحة للشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية.