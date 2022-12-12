https://sputnikarabic.ae/20221212/بلغراد-تطالب-بتأجيل-قضية-انضمام-بريشتينا-إلى-الاتحاد-الأوروبي--1071126799.html

بلغراد تطالب بتأجيل قضية انضمام بريشتينا إلى الاتحاد الأوروبي

بلغراد تطالب بتأجيل قضية انضمام بريشتينا إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش، إن القيادة الصربية ستدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف باستقلال جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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وصرح وزير الخارجية الصربي للصحفيين بقوله "إننا نعمل أيضًا على دعوة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بكوسوفو إلى مناقشة هذه القضية من حيث الوضع - وأنه لا توجد شروط للنظر فيها".وأعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم السبت الماضي، أن كوسوفو تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر الجاري، في خطوة تمثل خرقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.وقال فوتشيتش في خطاب للمواطنين اليوم: "بريشتينا ستتقدم رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر وسط ضجة كبيرة في بروكسل".وأضاف "هذا بالنسبة لنا حدث مزعج وخرق مباشر لاتفاقات واشنطن ومؤشر على أنهم لا يريدون الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الإدارة الجمهورية (يقصد الإدارة الأمريكية السابقة) ويمكنهم خرق ما يشاؤون. أعتقد أن هذا قرار سيئ".وكان الاتحاد الأوروبي وافق الأسبوع أواخر الشهر الماضي، على مقترح بإعفاء حاملي جوازات السفر الصادرة من إقليم كوسوفو من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2024.يُذكر أن إقليم كوسوفو أعلن في عام 2008 استقلاله من جانب واحد، وتلقى اعترافا من بعض الدول الأوروبية، ولا تعترف بها صربيا.ووقعت وصربيا وكوسوفو عددا من الاتفاقيات عرفت باسم اتفاقيات واشنطن، تلتزم بموجبها سلطات بريشتينا بعدم الترشح للانضمام إلى المنظمات الدولية، في مقابل امتناع بلغراد على العمل على إقناع دول العالم بسحب اعترافها بإقليم كوسوفو.

https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-الصربي-كوسوفو-تعتزم-تقديم-طلب-انضمام-للاتحاد-الأوروبي-في-15-ديسمبر-1071064736.html

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