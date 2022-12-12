https://sputnikarabic.ae/20221212/بيسكوف-رد-روسيا-على-فرض-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-سينتهي-خلال-الأيام-المقبلة-1071119615.html
بيسكوف: رد روسيا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينتهي خلال الأيام المقبلة
بيسكوف: رد روسيا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينتهي خلال الأيام المقبلة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرد الروسي على فرض الغرب لسقف سعر على النفط الروسي سينتهي قريبًا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:56+0000
2022-12-12T11:56+0000
2022-12-12T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للرد على فرض سقف على أسعار النفط:
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روسيا
بيسكوف: رد روسيا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينتهي خلال الأيام المقبلة
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرد الروسي على فرض الغرب لسقف سعر على النفط الروسي سينتهي قريبًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للرد على فرض سقف على أسعار النفط:
"أريد أن أذكركم أن الرئيس (الروسي) قال في بيشكيك، إن الأمر سيكون مرسومًا ذا صلة، وقال الرئيس أيضا، إنه لا تزال هناك بعض الجوانب التي تتم مناقشتها. في الأيام المقبلة، سيتم الانتهاء من هذه المناقشة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في شكل مرسوم رئاسي".
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية