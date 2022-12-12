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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/بيسكوف-رد-روسيا-على-فرض-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-سينتهي-خلال-الأيام-المقبلة-1071119615.html
بيسكوف: رد روسيا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينتهي خلال الأيام المقبلة
بيسكوف: رد روسيا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينتهي خلال الأيام المقبلة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرد الروسي على فرض الغرب لسقف سعر على النفط الروسي سينتهي قريبًا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-12T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للرد على فرض سقف على أسعار النفط:
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روسيا

بيسكوف: رد روسيا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينتهي خلال الأيام المقبلة

11:56 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapokovich / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 18 أبريل 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 18 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapokovich
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرد الروسي على فرض الغرب لسقف سعر على النفط الروسي سينتهي قريبًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للرد على فرض سقف على أسعار النفط:

"أريد أن أذكركم أن الرئيس (الروسي) قال في بيشكيك، إن الأمر سيكون مرسومًا ذا صلة، وقال الرئيس أيضا، إنه لا تزال هناك بعض الجوانب التي تتم مناقشتها. في الأيام المقبلة، سيتم الانتهاء من هذه المناقشة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في شكل مرسوم رئاسي".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
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