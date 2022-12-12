https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تنازع-الدول-الأعضاء-على-أسعار-الغاز-أمر-غير-مقبول-1071119311.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: تنازع الدول الأعضاء على أسعار الغاز أمر غير مقبول

رئيسة المفوضية الأوروبية: تنازع الدول الأعضاء على أسعار الغاز أمر غير مقبول

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنازع عدد من الدول الأعضاء على أسعار بيع وشراء الغاز أمرا غير مقبول. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

المفوضية الأوروبية

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أمستردام - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حول إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي لعام 2023: "من غير المقبول أن تتنازع الدول الأعضاء على أسعار الغاز لذلك من المهم أن تتحد الدول الأوروبية في المفاوضات المشتركة حول توريد وشراء الغاز".وأضافت فون دير لاين أن "الشتاء القادم سيشكل تحديا أكبر، وأوروبا يجب أن تحشد جهودها للتغلب على التحديات المقبلة".وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن "العمل على تأمين الغاز للشتاء القادم يبدأ الآن"، داعية مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تبني باقي مقترحات المفوضية بهدف ضمان أمن الشتاء المقبل.يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحا تشريعيا بشأن إدخال آلية للحد من ارتفاعات أسعار الغاز في TTF (أكبر مركز أوروبي، يقع في هولندا) لمدة عام واحد، والتي سوف يتم تشغيلها تلقائيا إذا لزم الأمر.

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