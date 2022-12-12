https://sputnikarabic.ae/20221212/مصرع-3-أطفال-بعد-سقوطهم-في-بحيرة-متجمدة-ببريطانيا-1071121772.html

مصرع 3 أطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجمدة ببريطانيا

مصرع 3 أطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجمدة ببريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، مصرع ثلاثة أطفال بعد أن سقطوا في بحيرة متجمدة بالقرب من برمنغهام، في وسط إنجلترا، مشيرة إلى أن طفلا رابعا انتشل هو... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T13:05+0000

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2022-12-12T13:05+0000

بريطانيا

غرق

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وذكرت أن أحدهم في الثامنة من عمره والآخر في العاشرة والأخير يبلغ أحد عشر عاما، بحسب "فرانس برس".وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان إن "3 صبيان لقوا حتفهم بشكل مأساوي بعد سقوطهم في البحيرة في حديقة بابس ميل في سوليهل بعد ظهر أمس".وعاني الأطفال من سكتة قلبية وتم نقلهم إلى المستشفى بعد انتشالهم من الماء.وأضافت الشرطة البريطانية: "للأسف، فشلت محاولة إنقاذهم، وقلوبنا مع أسرهم في هذا الوقت الحزين للغاية".وذكرت أن: "طفلا رابعا، عمرة 6 سنوات، ما زال في حالة حرجة بالمستشفى".وأفاد شهود عيان بأنهم رؤوا أطفالا آخرين في البحيرة التي تجمدت خلال موجة طقس باردة ضربت مساحات واسعة من البلادوأضافت الشرطة أن: "عمليات البحث في البحيرة متواصلة حيث نحاول معرفة ما حدث تحديدا وإذا ما كان شخص آخر قد سقط في المياه".يأتي الحادث في الوقت الذي تعرضت في البلاد لثلوج كثيفة وبارد قارس، ما أدى لاضطراب كبير في حركة السفر.

https://sputnikarabic.ae/20220928/23-مفقودا-في-غرق-قارب-قبالة-شواطئ-فلوريدا-الأمريكية-جراء-الإعصار-إيان-1068373140.html

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