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https://sputnikarabic.ae/20221212/نجاة-النائب-الأول-لحاكم-مقاطعة-خيرسون-من-محاولة-اغتيال-1071141801.html
نجاة النائب الأول لحاكم مقاطعة خيرسون من محاولة اغتيال
نجاة النائب الأول لحاكم مقاطعة خيرسون من محاولة اغتيال
أعلنت إدارة مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، نجاة النائب الأول لحاكم المقاطعة، فيتالي بوليوك، من محاولة اغتيال، مشيرة إلى إصابته بجروح طفيفة وأن لا شيء يهدد... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T19:08+0000
2022-12-12T19:08+0000
محاولة اغتيال
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة لوكالة "سبوتنيك": "تم ارتكاب عمل إرهابي في مدينة سكادوفسك بتفجير سيارة. وأصيب النائب الأول لحاكم المقاطعة فيتالي بوليوك بجروح طفيفة، ولا شيء يهدد حياته وصحته".ووفقا لما أفاد به المتحدث للوكالة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل مدني.ويشرف بوليوك على قضايا الاقتصاد والسياسة المالية والزراعة والدخل والرسوم في المقاطعة.وكانت القوات الروسية حررت معظم أراضي مقاطعة خيرسون وجزءا من مقاطعة نيكولاييف المجاورة، في آذار/ مارس الماضي.وانضمت المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، في أعقاب استفتاء سكاني، جرى في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 سبتمبر، مراسيم تقر بانضمام مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220806/محاولة-اغتيال-جديدة-تطول-أحد-مسؤولي-مقاطعة-خيرسون-1066061675.html
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محاولة اغتيال
محاولة اغتيال

نجاة النائب الأول لحاكم مقاطعة خيرسون من محاولة اغتيال

19:08 GMT 12.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
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أعلنت إدارة مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، نجاة النائب الأول لحاكم المقاطعة، فيتالي بوليوك، من محاولة اغتيال، مشيرة إلى إصابته بجروح طفيفة وأن لا شيء يهدد حياته.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة لوكالة "سبوتنيك": "تم ارتكاب عمل إرهابي في مدينة سكادوفسك بتفجير سيارة. وأصيب النائب الأول لحاكم المقاطعة فيتالي بوليوك بجروح طفيفة، ولا شيء يهدد حياته وصحته".
ووفقا لما أفاد به المتحدث للوكالة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل مدني.
ويشرف بوليوك على قضايا الاقتصاد والسياسة المالية والزراعة والدخل والرسوم في المقاطعة.
وكانت القوات الروسية حررت معظم أراضي مقاطعة خيرسون وجزءا من مقاطعة نيكولاييف المجاورة، في آذار/ مارس الماضي.
وانضمت المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، في أعقاب استفتاء سكاني، جرى في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
محاولة اغتيال جديدة تطول أحد مسؤولي مقاطعة خيرسون
6 أغسطس, 10:10 GMT
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 سبتمبر، مراسيم تقر بانضمام مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا.
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