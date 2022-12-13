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https://sputnikarabic.ae/20221213/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-أي-تهديد-من-كوريا-الشمالية-سيواجه-برد-موحد-وقوي-1071149193.html
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية: أي تهديد من كوريا الشمالية سيواجه برد موحد وقوي
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية: أي تهديد من كوريا الشمالية سيواجه برد موحد وقوي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، اليوم الثلاثاء، أن "بيونغ يانع باتت تشكل أبرز التحديات الأمنية في العالم". 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T07:24+0000
2022-12-13T07:24+0000
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وأضاف المبعوث الأمريكي، في اجتماع بجاكرتا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، أن بلاده "ستكون أكثر حذرا مع تهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية في المستقبل"، مشدداً على أن "أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي".بدوره، أكد مبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية أن بلاده واليابان والولايات المتحدة "ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولي على كوريا الشمالية"، لافتا إلى أن "كوريا الشمالية أصبحت أكثر عدوانية ووقاحة في تهديدها النووي".من جهته، قال المبعوث الياباني إن الدول الثلاث "ستكون أكثر يقظة تجاه التهديد السيبراني لبيونغ يانغ"، مؤكدا أن بلاده مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رفعوا التعاون الأمني بينهم إلى مستوى غير مسبوق.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221213/كوريا-الجنوبية-تعلن-استعداد-جارتها-الشمالية-لإجراء-تجربة-قنبلة-نووية-1071148443.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية: أي تهديد من كوريا الشمالية سيواجه برد موحد وقوي

07:24 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / BAY ISMOYOالمبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، ومبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية، والمبعوث الياباني إلى كوريا الشمالية خلال اجتماعهم في السفارة الأمريكية في جاكرتا.
المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، ومبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية، والمبعوث الياباني إلى كوريا الشمالية خلال اجتماعهم في السفارة الأمريكية في جاكرتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / BAY ISMOYO
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، اليوم الثلاثاء، أن "بيونغ يانع باتت تشكل أبرز التحديات الأمنية في العالم".
وأضاف المبعوث الأمريكي، في اجتماع بجاكرتا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، أن بلاده "ستكون أكثر حذرا مع تهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية في المستقبل"، مشدداً على أن "أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي".
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بدوره، أكد مبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية أن بلاده واليابان والولايات المتحدة "ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولي على كوريا الشمالية"، لافتا إلى أن "كوريا الشمالية أصبحت أكثر عدوانية ووقاحة في تهديدها النووي".
من جهته، قال المبعوث الياباني إن الدول الثلاث "ستكون أكثر يقظة تجاه التهديد السيبراني لبيونغ يانغ"، مؤكدا أن بلاده مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رفعوا التعاون الأمني بينهم إلى مستوى غير مسبوق.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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