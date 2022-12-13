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https://sputnikarabic.ae/20221213/البحرية-الأمريكية-تكذب-أنباء-عن-اعتراض-الحرس-الثوري-سفينتين-تابعتين-لها-في-الخليج-1071173428.html
البحرية الأمريكية تكذب أنباء عن اعتراض الحرس الثوري سفينتين تابعتين لها في الخليج
البحرية الأمريكية تكذب أنباء عن اعتراض الحرس الثوري سفينتين تابعتين لها في الخليج
كذب المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، القائد تيم هوكينز اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية إيرانية ادعت أن بحرية الحرس الثوري الإيراني أغلقت... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T17:33+0000
2022-12-13T17:34+0000
إيران
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واشنطن - سبوتنيك. وقال هوكينز لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، إنها "أنباء كاذبة، وليست صحيحة على الإطلاق".أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، نقلا عن قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، بأن سفينة عسكرية جديدة تابعة للحرس الثوري أغلقت طريق السفينتين الحربيتين الأمريكيتين أثناء توجههما إلى الخليج.في الأسبوع الماضي، زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الإيرانية تفاعلت بطريقة غير آمنة مع سفينة دورية أمريكية في المياه الدولية في مضيق هرمز.وقع الحادث عندما كانت المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "ذا سوليفانز" وسفينة القاعدة المتنقلة الاستكشافية "لويس بي بولر"كانتا تنفذان عبورا روتينيا في المياه الدولية واقترب منهما زورق الدورية الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20221213/قائد-القوات-البحرية-في-الحرس-الثوري-يحذر-أمريكا-لدينا-صواريخ-لا-تخطر-على-بال-أحد-1071154779.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

البحرية الأمريكية تكذب أنباء عن اعتراض الحرس الثوري سفينتين تابعتين لها في الخليج

17:33 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 13.12.2022)
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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حصري
كذب المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، القائد تيم هوكينز اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية إيرانية ادعت أن بحرية الحرس الثوري الإيراني أغلقت الطريق أمام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تبحران إلى الخليج الأسبوع الماضي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال هوكينز لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، إنها "أنباء كاذبة، وليست صحيحة على الإطلاق".
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري يحذر أمريكا: لدينا صواريخ لا تخطر على بال أحد
10:03 GMT
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، نقلا عن قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، بأن سفينة عسكرية جديدة تابعة للحرس الثوري أغلقت طريق السفينتين الحربيتين الأمريكيتين أثناء توجههما إلى الخليج.
في الأسبوع الماضي، زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الإيرانية تفاعلت بطريقة غير آمنة مع سفينة دورية أمريكية في المياه الدولية في مضيق هرمز.
وقع الحادث عندما كانت المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "ذا سوليفانز" وسفينة القاعدة المتنقلة الاستكشافية "لويس بي بولر"كانتا تنفذان عبورا روتينيا في المياه الدولية واقترب منهما زورق الدورية الإيراني.
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