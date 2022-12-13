https://sputnikarabic.ae/20221213/البحرية-الأمريكية-تكذب-أنباء-عن-اعتراض-الحرس-الثوري-سفينتين-تابعتين-لها-في-الخليج-1071173428.html

البحرية الأمريكية تكذب أنباء عن اعتراض الحرس الثوري سفينتين تابعتين لها في الخليج

البحرية الأمريكية تكذب أنباء عن اعتراض الحرس الثوري سفينتين تابعتين لها في الخليج

كذب المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، القائد تيم هوكينز اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية إيرانية ادعت أن بحرية الحرس الثوري الإيراني أغلقت... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقال هوكينز لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، إنها "أنباء كاذبة، وليست صحيحة على الإطلاق".أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، نقلا عن قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، بأن سفينة عسكرية جديدة تابعة للحرس الثوري أغلقت طريق السفينتين الحربيتين الأمريكيتين أثناء توجههما إلى الخليج.في الأسبوع الماضي، زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الإيرانية تفاعلت بطريقة غير آمنة مع سفينة دورية أمريكية في المياه الدولية في مضيق هرمز.وقع الحادث عندما كانت المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "ذا سوليفانز" وسفينة القاعدة المتنقلة الاستكشافية "لويس بي بولر"كانتا تنفذان عبورا روتينيا في المياه الدولية واقترب منهما زورق الدورية الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20221213/قائد-القوات-البحرية-في-الحرس-الثوري-يحذر-أمريكا-لدينا-صواريخ-لا-تخطر-على-بال-أحد-1071154779.html

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