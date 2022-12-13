https://sputnikarabic.ae/20221213/الجيش-الصيني-الجنود-الهنود-عبروا-الحدود-المتنازع-عليها-بشكل-غير-شرعي-1071162816.html

الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي

الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي

اتهم الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، الجنود الهنود بعبور الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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الصين

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الجيش الصيني قوله إن "الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي".وكانت وزارة الخارجية الصينية​، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن "الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام"، مشيرة إلى أن الجانبين "حافظا على حوار دون عائق بشأن قضية الحدود من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية".ودعت نيودلهي إلى "تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين"، معربة عن أملها بأن يتلاقى الجانب الهندي مع الصين في منتصف الطريق، وأن ينفذ بحسن نية التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، بجانب الالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة من أجل الحفاظ على السلام.وأعلن الجيش الهندي، في وقت سابق اليوم، عن "مصادمات وقعت بين جنود من الهند والصين في ولاية أروناشال براديش شرقي البلاد".وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في كلمة أمام البرلمان، إن "القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مؤكدا أن "الجيش الهندي قادر تماما على الدفاع عن أي تجاوزات".وأضاف أن "جيشنا واجه محاولة الصين بحزم ومنع بشجاعة جيش التحرير الشعبي من التعدي على أراضينا، وأجبرهم على الانسحاب إلى مواقعهم، وأصيب جنود من الجانبين في الاشتباك"، وفقا له.وكان مصدر بوزارة الدفاع الهندية أكد، أمس الاثنين، أن "اشتباكات وقعت بين القوات الهندية ونظيرتها الصينية على الحدود الفاصلة بين البلدين أسفرت عن إصابة عدد من الجنود بجروح مختلفة.وحسب تصريحات أدلى بها المصدر لوكالة "سبوتنيك"، فقد أصيب عدد من الجنود في اشتباك بين القوات الهندية والصينية في ولاية أروناتشال براديش يوم الجمعة الماضية.وقال المصدر "اشتبكت القوات الهندية والصينية بجيش التحرير الشعبي فى قطاع تاوانج فى أروناتشال براديش يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول، ووقعت إصابات طفيفة من كلا الجانبين، وقاتلت القوات الهندية والصينية بطريقة حازمة، وانسحب الجانبان من المنطقة".وأضاف المصدر أن كلا من قادة جيش التحرير الشعبي الهندي والصيني عقدوا اجتماعًا لاستعادة السلام والهدوء على طول خط السيطرة الفعلية، مؤكدا أن ستة جنود هنود على الأقل أصيبوا في الاشتباك وتم نقلهم إلى جواهاتي بولاية آسام لتلقي العلاج.وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في وادي جالوان المرتفع بمنطقة لداخ الحدودية.

https://sputnikarabic.ae/20221213/الهند-تتهم-الصين-بمحاولة-تغيير-الوضع-القائم-على-الحدود-والأخيرة-تصف-الأجواء-بالمستقرة-1071154911.html

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