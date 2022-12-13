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https://sputnikarabic.ae/20221213/تعهدات-خلال-مؤتمر-دولي-في-باريس-بدعم-أوكرانيا-بحوالي-مليار-يورو-1071171486.html
تعهدات خلال مؤتمر دولي في باريس بدعم أوكرانيا بحوالي مليار يورو
تعهدات خلال مؤتمر دولي في باريس بدعم أوكرانيا بحوالي مليار يورو
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في مؤتمر باريس الدولي لدعم أوكرانيا تعهدوا بمنحها نحو مليار يورو. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:32+0000
2022-12-13T16:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت كولونا، في مؤتمر صحفي، "سيتم تخصيص حوالي 415 مليون يورو من إجمالي المساعدات المالية المتفق عليها للطاقة، و25 مليون يورو لإمدادات المياه، و38 مليون يورو للغذاء، مع 17 مليون يورو للصحة، و22 مليون يورو لقطاع النقل".من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كلمة وجهها للمؤتمر، إن "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حوالي 800 مليون يورو من أجل الترميم الجزئي للبنية التحتية للطاقة التي تضررت بشدة أو دُمرت".وانعقد المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا اليوم في باريس، والذي يهدف، وفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "الاتفاق على الدعم المالي لمساعدة كييف على الصمود هذا الشتاء"، ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر القادم العام المقبل في لندن.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.ومنذ بدء العملية، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا.
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أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تعهدات خلال مؤتمر دولي في باريس بدعم أوكرانيا بحوالي مليار يورو

16:32 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في مؤتمر باريس الدولي لدعم أوكرانيا تعهدوا بمنحها نحو مليار يورو.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت كولونا، في مؤتمر صحفي، "سيتم تخصيص حوالي 415 مليون يورو من إجمالي المساعدات المالية المتفق عليها للطاقة، و25 مليون يورو لإمدادات المياه، و38 مليون يورو للغذاء، مع 17 مليون يورو للصحة، و22 مليون يورو لقطاع النقل".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كلمة وجهها للمؤتمر، إن "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حوالي 800 مليون يورو من أجل الترميم الجزئي للبنية التحتية للطاقة التي تضررت بشدة أو دُمرت".
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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وانعقد المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا اليوم في باريس، والذي يهدف، وفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "الاتفاق على الدعم المالي لمساعدة كييف على الصمود هذا الشتاء"، ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر القادم العام المقبل في لندن.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

ومنذ بدء العملية، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا.
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