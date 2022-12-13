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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/تقرير-مخزونات-الجيش-الأوكراني-من-الذخيرة-وقطع-غيار-أنظمة-الدفاع-تنفد-ولا-يمكن-تعويضها-1071172762.html
تقرير: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع غيار أنظمة الدفاع تنفد ولا يمكن تعويضها
تقرير: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع غيار أنظمة الدفاع تنفد ولا يمكن تعويضها
بدأت مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك" تنفد، وليس من الممكن الحصول عليها، لأنها روسية الصنع وليست متوفرة في... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T17:15+0000
2022-12-13T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الصحيفة، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، يوري إيغنات، في تصريحات سابقة، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تطلق عادة صاروخين من طراز "إس-300" و"بوك" على صاروخ روسي واحد، من أجل زيادة فرص اعتراضه بـ"أنظمتها القديمة".وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية تلقت نحو 30 منصة إطلاق مضادة للطائرات من طراز "Gepard"، والعديد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل "IRIS-T" و"NASAMS"، فإنها ما زالت بحاجة إلى "المئات" من تلك الأسلحة بسبب نفاد المخزون، على ما يقول المتحدث باسم الجيش الأوكراني.ربما يعجبك: تقرير يكشف استهلاك أمريكا لمخزوناتها من صواريخ "جافلين" و"ستينغر" لعدة سنوات في أوكرانياوأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-إرسال-بريطانيا-وشركائها-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-يؤخر-الحل-السياسي-للأزمة-1071051212.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

تقرير: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع غيار أنظمة الدفاع تنفد ولا يمكن تعويضها

17:15 GMT 13.12.2022
© Sputnik . أندريه ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . أندريه ستينين
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بدأت مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك" تنفد، وليس من الممكن الحصول عليها، لأنها روسية الصنع وليست متوفرة في الأسواق العالمية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز".
وبحسب الصحيفة، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، يوري إيغنات، في تصريحات سابقة، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تطلق عادة صاروخين من طراز "إس-300" و"بوك" على صاروخ روسي واحد، من أجل زيادة فرص اعتراضه بـ"أنظمتها القديمة".
وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية تلقت نحو 30 منصة إطلاق مضادة للطائرات من طراز "Gepard"، والعديد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل "IRIS-T" و"NASAMS"، فإنها ما زالت بحاجة إلى "المئات" من تلك الأسلحة بسبب نفاد المخزون، على ما يقول المتحدث باسم الجيش الأوكراني.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وعلى العكس مما يعانيه الجيش الأوكراني، لا يزال الجيش الروسي يمتلك ترسانة كبيرة من الذخائر والصواريخ الباليستية، وفقا للصحيفة.
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وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:35 GMT
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