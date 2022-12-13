https://sputnikarabic.ae/20221213/تقرير-مخزونات-الجيش-الأوكراني-من-الذخيرة-وقطع-غيار-أنظمة-الدفاع-تنفد-ولا-يمكن-تعويضها-1071172762.html
تقرير: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع غيار أنظمة الدفاع تنفد ولا يمكن تعويضها
تقرير: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع غيار أنظمة الدفاع تنفد ولا يمكن تعويضها
بدأت مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك" تنفد، وليس من الممكن الحصول عليها، لأنها روسية الصنع وليست متوفرة في... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T17:15+0000
2022-12-13T17:15+0000
2022-12-13T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101327/23/1013272300_0:9:3073:1737_1920x0_80_0_0_a52156507a6fba1c5cf66a1975f1b512.jpg
وبحسب الصحيفة، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، يوري إيغنات، في تصريحات سابقة، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تطلق عادة صاروخين من طراز "إس-300" و"بوك" على صاروخ روسي واحد، من أجل زيادة فرص اعتراضه بـ"أنظمتها القديمة".وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية تلقت نحو 30 منصة إطلاق مضادة للطائرات من طراز "Gepard"، والعديد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل "IRIS-T" و"NASAMS"، فإنها ما زالت بحاجة إلى "المئات" من تلك الأسلحة بسبب نفاد المخزون، على ما يقول المتحدث باسم الجيش الأوكراني.ربما يعجبك: تقرير يكشف استهلاك أمريكا لمخزوناتها من صواريخ "جافلين" و"ستينغر" لعدة سنوات في أوكرانياوأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-إرسال-بريطانيا-وشركائها-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-يؤخر-الحل-السياسي-للأزمة-1071051212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101327/23/1013272300_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_01d5b73724d2562a8e317b83902c6079.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تقرير: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع غيار أنظمة الدفاع تنفد ولا يمكن تعويضها
تابعنا عبر
بدأت مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك" تنفد، وليس من الممكن الحصول عليها، لأنها روسية الصنع وليست متوفرة في الأسواق العالمية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز".
وبحسب الصحيفة
، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، يوري إيغنات، في تصريحات سابقة، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تطلق عادة صاروخين من طراز "إس-300" و"بوك" على صاروخ روسي واحد، من أجل زيادة فرص اعتراضه بـ"أنظمتها القديمة".
وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية تلقت نحو 30 منصة إطلاق مضادة للطائرات من طراز "Gepard"، والعديد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل "IRIS-T" و"NASAMS"، فإنها ما زالت بحاجة إلى "المئات" من تلك الأسلحة بسبب نفاد المخزون، على ما يقول المتحدث باسم الجيش الأوكراني.
وعلى العكس مما يعانيه الجيش الأوكراني، لا يزال الجيش الروسي يمتلك ترسانة كبيرة من الذخائر والصواريخ الباليستية، وفقا للصحيفة.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.