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https://sputnikarabic.ae/20221213/رئيس-استخبارات-الأمن-الداخلي-الأمريكية-إيران-وحزب-الله-لا-يزالان-يشكلان-تهديدا-دائما-لنا-1071170970.html
رئيس استخبارات الأمن الداخلي الأمريكية: إيران و"حزب الله" لا يزالان يشكلان تهديدا دائما لنا
رئيس استخبارات الأمن الداخلي الأمريكية: إيران و"حزب الله" لا يزالان يشكلان تهديدا دائما لنا
أكد رئيس استخبارات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، كين واينستين، أن إيران و"حزب الله" اللبناني لا يزالان يشكلان تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة الأمريكية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:16+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات له، اليوم الثلاثاء، قال كين: "إيران وحزب الله لا يزالان يشكلان تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة"، مستشهدا بتصريحات عامة من إيران تهدد بالانتقام لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني واعتقال عملاء إيرانيين في الولايات المتحدة.وأوضح كين الذي يشغل منصب وكيل وزارة الأمن الداخلي بمكتب الاستخبارات والتحليل أن بلاده لا تزال يقظة تجاه تهديد الجماعات الإرهابية الأجنبية على الرغم من التركيز الأخير على الإرهاب المحلي.وقال: "أثناء التركيز على الإرهاب المحلي، نظل يقظين ضد التهديد الإرهابي من المنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل داعش والقاعدة والشباب (تنظيمات إرهابية، محظورة في روسيا)".وعن مصادر التهديد الأخرى وفقا للمسؤول الأمريكي، أوضح أن"التهديد الإرهابي الأكثر أهمية واستمرارًا الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا يأتي من جهات فاعلة منفردة ومجموعات صغيرة مستوحاة من مجموعة واسعة من الأيديولوجيات".وفسر كين قائلا: "هذا يشمل كلاً من المتطرفين العنيفين المحليين الذين تحولوا إلى عنف من قبل منظمة إرهابية أجنبية والمتطرفين العنيفين المنزليين الذين يسعون بشكل مستقل إلى تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية من خلال العنف".طالع أيضا: الولايات المتحدة تفاوض لبنان... النفط مقابل "حزب الله"
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار إيران

رئيس استخبارات الأمن الداخلي الأمريكية: إيران و"حزب الله" لا يزالان يشكلان تهديدا دائما لنا

16:16 GMT 13.12.2022
© flickr.com / peaceworker46علم وشعار "حزب الله"
علم وشعار حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© flickr.com / peaceworker46
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أكد رئيس استخبارات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، كين واينستين، أن إيران و"حزب الله" اللبناني لا يزالان يشكلان تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات له، اليوم الثلاثاء، قال كين: "إيران وحزب الله لا يزالان يشكلان تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة"، مستشهدا بتصريحات عامة من إيران تهدد بالانتقام لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني واعتقال عملاء إيرانيين في الولايات المتحدة.
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وأوضح كين الذي يشغل منصب وكيل وزارة الأمن الداخلي بمكتب الاستخبارات والتحليل أن بلاده لا تزال يقظة تجاه تهديد الجماعات الإرهابية الأجنبية على الرغم من التركيز الأخير على الإرهاب المحلي.
وقال: "أثناء التركيز على الإرهاب المحلي، نظل يقظين ضد التهديد الإرهابي من المنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل داعش والقاعدة والشباب (تنظيمات إرهابية، محظورة في روسيا)".

ولفت إلى أن "هذه الجماعات الأجنبية ملتزمة بمهاجمة الولايات المتحدة، وهي تواصل توسيع شبكاتها، وجمع الأموال، والتجنيد، والتنظيم، والتخطيط للعمليات، وصقل رسائلها المستندة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإلهام الهجمات في الوطن وضد حلفائنا"، حسب تعبيره.

وعن مصادر التهديد الأخرى وفقا للمسؤول الأمريكي، أوضح أن"التهديد الإرهابي الأكثر أهمية واستمرارًا الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا يأتي من جهات فاعلة منفردة ومجموعات صغيرة مستوحاة من مجموعة واسعة من الأيديولوجيات".
وفسر كين قائلا: "هذا يشمل كلاً من المتطرفين العنيفين المحليين الذين تحولوا إلى عنف من قبل منظمة إرهابية أجنبية والمتطرفين العنيفين المنزليين الذين يسعون بشكل مستقل إلى تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية من خلال العنف".
طالع أيضا: الولايات المتحدة تفاوض لبنان... النفط مقابل "حزب الله"
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