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https://sputnikarabic.ae/20221213/مصرع-100-شخص-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-الكونغو-الديمقراطية--1071176203.html
مصرع 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية
مصرع 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي سقطت على عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، اليوم الثلاثاء، إلى 100 شخص في حصيلة غير نهائية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T20:05+0000
2022-12-13T20:05+0000
الكونغو
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الإخباري المحلي " توب كونغو" فقد: "لقي 100 شخص حتفه في كينشاسا في مختلف أحياء المدينة".ويشار إلى أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا، بحسب الموقع، حيث "يبني الناس حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية".ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في مختلف مناطق العاصمة كينشاسا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/الكونغو-الديمقراطية-تحدد-موعد-إجراء-انتخابات-رئاسية-في-ديسمبر-2023-1070583264.html
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الكونغو

مصرع 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية

20:05 GMT 13.12.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي سقطت على عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، اليوم الثلاثاء، إلى 100 شخص في حصيلة غير نهائية.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الإخباري المحلي " توب كونغو" فقد: "لقي 100 شخص حتفه في كينشاسا في مختلف أحياء المدينة".
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ويشار إلى أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا، بحسب الموقع، حيث "يبني الناس حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية".
ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في مختلف مناطق العاصمة كينشاسا.
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