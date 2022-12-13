https://sputnikarabic.ae/20221213/معدل-امتثال-بلدان-أوبك-لاتفاق-خفض-الإنتاج-يبلغ-174-في-نوفمبر-1071166839.html
معدل امتثال بلدان "أوبك" لاتفاق خفض الإنتاج يبلغ 174% في نوفمبر
معدل امتثال بلدان "أوبك" لاتفاق خفض الإنتاج يبلغ 174% في نوفمبر
انخفض إنتاج أعضاء "أوبك" من النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني بواقع 744 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول، ليسجل 28.83 مليون برميل يوميا، وبذلك بلغ... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T15:01+0000
2022-12-13T15:01+0000
2022-12-13T15:01+0000
العالم
اقتصاد
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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موسكو - سبوتنيك. وذكر تقريرها الجديد المنشور اليوم الثلاثاء: "وفقا لمصادر ثانوية، بلغ متوسط إنتاج (بلدان) أوبك الثلاثة عشر من النفط الخام 28.83 مليون برميل في اليوم في نوفمبر 2022، بانخفاض قدره 744 ألف برميل/ يوم".ومع ذلك، زاد إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في نيجيريا وأنغولا، فيما انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، بحسب بيانات التقرير الشهري.عشر دول من أصل ثلاث عشرة دولة في "أوبك" حققت التزاما بالحد المطلوب للإنتاج بموجب اتفاق "أوبك +"، حيث كان من المفترض أن تخفض إنتاج النفط بمقدار 1.273 مليون برميل يوميا عن مستوى أغسطس/ آب، إلا أن إجمالي خفض الإنتاج في نوفمبر كان 2.211 مليون برميل، مما يعني أن معدل الامتثال بلغ 174%.على جانب آخر، أبقت "أوبك" على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغيير عند 2.5 مليون برميل يوميا، كما أبقت على توقعات نمو الطلب في عام 2023 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.كما أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط على توقعاتها لنمو إنتاج النفط لعام 2022 خارج المنظمة بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، وبواقع 1.5 مليون برميل يوميا لعام 2023، ليبلغ 65.6 و67.1 مليون برميل يوميا للعامين على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20221204/أوبك--توافق-على-إبقاء-الإنتاج-عند-مستوياته-الحالية-وسط-حالة-من-عدم-اليقين-1070828935.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, اقتصاد, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
العالم, اقتصاد, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
معدل امتثال بلدان "أوبك" لاتفاق خفض الإنتاج يبلغ 174% في نوفمبر
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انخفض إنتاج أعضاء "أوبك" من النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني بواقع 744 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول، ليسجل 28.83 مليون برميل يوميا، وبذلك بلغ التزام دول المنظمة بالاتفاق النفطي نسبة 174%.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر تقريرها الجديد المنشور اليوم الثلاثاء: "وفقا لمصادر ثانوية، بلغ متوسط إنتاج (بلدان) أوبك الثلاثة عشر من النفط الخام 28.83 مليون برميل في اليوم في نوفمبر 2022، بانخفاض قدره 744 ألف برميل/ يوم".
ومع ذلك، زاد إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في نيجيريا وأنغولا، فيما انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، بحسب بيانات التقرير الشهري.
عشر دول من أصل ثلاث عشرة دولة في "أوبك" حققت التزاما بالحد المطلوب للإنتاج بموجب اتفاق "أوبك +
"، حيث كان من المفترض أن تخفض إنتاج النفط بمقدار 1.273 مليون برميل يوميا عن مستوى أغسطس/ آب، إلا أن إجمالي خفض الإنتاج في نوفمبر كان 2.211 مليون برميل، مما يعني أن معدل الامتثال بلغ 174%.
على جانب آخر، أبقت "أوبك" على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغيير عند 2.5 مليون برميل يوميا، كما أبقت على توقعات نمو الطلب في عام 2023 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.
كما أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط
على توقعاتها لنمو إنتاج النفط لعام 2022 خارج المنظمة بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، وبواقع 1.5 مليون برميل يوميا لعام 2023، ليبلغ 65.6 و67.1 مليون برميل يوميا للعامين على التوالي.