عربي
https://sputnikarabic.ae/20221214/ألمانيا-توافق-على-صفقة-لشراء-طائرات-إف-35-الأمريكية-بقيمة-10-مليارات-دولار-1071204348.html
ألمانيا توافق على صفقة لشراء طائرات "إف-35" الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار
ألمانيا توافق على صفقة لشراء طائرات "إف-35" الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار
وافقت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني على عقد مع الولايات المتحدة، بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" بقيمة 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار). 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T17:06+0000
2022-12-14T17:06+0000
العالم
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736572_0:305:2557:1743_1920x0_80_0_0_b40db7035bf66246ae1fb79864e62a6b.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر باللجنة قولها، إن الهيئة البرلمانية أعطت اللجنة الضوء الأخضر لعملية الشراء.وتتم الصفقة باستخدام أموال من صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) أنشأته الحكومة الألمانية بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسلم الولايات المتحدة أول ثماني طائرات مقاتلة إلى ألمانيا في عام 2026، مضيفا أن الطائرات الجديدة يمكن أن تحل محل طائرات "تورنادو" القديمة.في يوليو/ تموز، وافقت واشنطن أيضا على بيع محتمل بقيمة 8.4 مليار دولار لـ35 طائرة من طراز "إف-35" إلى ألمانيا بما في ذلك الصواريخ والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الكشف-عن-رسالة-تظهر-تخوف-ألمانيا-من-صفقة-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1070951048.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736572_0:65:2557:1983_1920x0_80_0_0_ad119325d5f3e753862db0b7e9ef144e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

ألمانيا توافق على صفقة لشراء طائرات "إف-35" الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار

17:06 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENO
تابعنا عبرTelegram
وافقت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني على عقد مع الولايات المتحدة، بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" بقيمة 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر باللجنة قولها، إن الهيئة البرلمانية أعطت اللجنة الضوء الأخضر لعملية الشراء.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
الكشف عن رسالة تظهر تخوف ألمانيا من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
7 ديسمبر, 15:39 GMT
وتتم الصفقة باستخدام أموال من صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) أنشأته الحكومة الألمانية بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسلم الولايات المتحدة أول ثماني طائرات مقاتلة إلى ألمانيا في عام 2026، مضيفا أن الطائرات الجديدة يمكن أن تحل محل طائرات "تورنادو" القديمة.
في يوليو/ تموز، وافقت واشنطن أيضا على بيع محتمل بقيمة 8.4 مليار دولار لـ35 طائرة من طراز "إف-35" إلى ألمانيا بما في ذلك الصواريخ والمعدات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала