https://sputnikarabic.ae/20221214/ألمانيا-توافق-على-صفقة-لشراء-طائرات-إف-35-الأمريكية-بقيمة-10-مليارات-دولار-1071204348.html

ألمانيا توافق على صفقة لشراء طائرات "إف-35" الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار

ألمانيا توافق على صفقة لشراء طائرات "إف-35" الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار

وافقت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني على عقد مع الولايات المتحدة، بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" بقيمة 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار). 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T17:06+0000

2022-12-14T17:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر باللجنة قولها، إن الهيئة البرلمانية أعطت اللجنة الضوء الأخضر لعملية الشراء.وتتم الصفقة باستخدام أموال من صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) أنشأته الحكومة الألمانية بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسلم الولايات المتحدة أول ثماني طائرات مقاتلة إلى ألمانيا في عام 2026، مضيفا أن الطائرات الجديدة يمكن أن تحل محل طائرات "تورنادو" القديمة.في يوليو/ تموز، وافقت واشنطن أيضا على بيع محتمل بقيمة 8.4 مليار دولار لـ35 طائرة من طراز "إف-35" إلى ألمانيا بما في ذلك الصواريخ والمعدات.

https://sputnikarabic.ae/20221207/الكشف-عن-رسالة-تظهر-تخوف-ألمانيا-من-صفقة-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1070951048.html

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