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https://sputnikarabic.ae/20221214/أول-مركبة-فضاء-عربية-تتجه-إلى-القمر-ما-هي-خصائص-ومهام-المستكشف-راشد-1071202599.html
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟
قال محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كيلومترا من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه بدأ دخول مدار القمر. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T16:57+0000
2022-12-14T16:57+0000
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جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" نشرها اليوم الأربعاء، بعدما نجحت الإمارات في إطلاق "المستكشف راشد"، الذي أصبح أول مركبة فضاء عربية يتم إرسالها إلى سطح القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تفاصيل ترصد أبرز خصائص "المستكشف راشد":المهام:المواصفات الفنية:ولفتت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يقضي "المستكشف راشد" يوما قمريا لإجراء مهامه الرئيسية على سطح القمر بعد الوصول إليه، على أن يقضي يوما قمريا آخر في مهام ثانوية.وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن اليوم القمري يعادل نحو 14 يوما على الأرض.ومن المتوقع أن يجمع "المستكشف راشد" بيانات هي الأولى من نوعها للعالم، حيث يقوم باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.
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منوعات, مجتمع, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
منوعات, مجتمع, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟

16:57 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER TOURONاستكشاف سطح الممر
استكشاف سطح الممر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER TOURON
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قال محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كيلومترا من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه بدأ دخول مدار القمر.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" نشرها اليوم الأربعاء، بعدما نجحت الإمارات في إطلاق "المستكشف راشد"، الذي أصبح أول مركبة فضاء عربية يتم إرسالها إلى سطح القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.
© AP Photoمحمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي خلال مناقشة بشأن مهمة الفضاء الإماراتية للقمر منذ 2020
محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي خلال مناقشة بشأن مهمة الفضاء الإماراتية للقمر منذ 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي خلال مناقشة بشأن مهمة الفضاء الإماراتية للقمر منذ 2020
© AP Photo

ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تفاصيل ترصد أبرز خصائص "المستكشف راشد":

الجهة المطورة: مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.
تاريخ الإطلاق: 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
المركبة الحاملة: مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر".
صاروخ الإطلاق: "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس".
موقع الهبوط المقرر على سطح القمر: "فوهة أطلس" بمنطقة "ماري فريغوريس"، التي لم تصل إليها أي رحلة علمية في السابق.
وقت الهبوط المقرر: أبريل/ نيسان 2023.

المهام:

دراسة الصخور وجيولوجيا القمر.
تحليل البلازما على سطح القمر.
إجراء تجارب حول الغبار القمري.
التعرف على خصائص تربة القمر.
جمع معلومات عن الأرض والنظام الشمسي.

المواصفات الفنية:

شكل المركبة: عربة جوالة بـ 4 إطارات.
الوزن: 10 كغم.
مصدر الطاقة: تعمل بالطاقة الشمسية.
أجهزة الرصد: 4 كاميرات إحداها ميكروسكوبية وحرارية.
ولفتت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يقضي "المستكشف راشد" يوما قمريا لإجراء مهامه الرئيسية على سطح القمر بعد الوصول إليه، على أن يقضي يوما قمريا آخر في مهام ثانوية.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن اليوم القمري يعادل نحو 14 يوما على الأرض.
ومن المتوقع أن يجمع "المستكشف راشد" بيانات هي الأولى من نوعها للعالم، حيث يقوم باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.
© Sputnikمعلومات عن مسبار الأمل
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