أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟
© AFP 2022 / OLIVIER TOURONاستكشاف سطح الممر
© AFP 2022 / OLIVIER TOURON
قال محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كيلومترا من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه بدأ دخول مدار القمر.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" نشرها اليوم الأربعاء، بعدما نجحت الإمارات في إطلاق "المستكشف راشد"، الذي أصبح أول مركبة فضاء عربية يتم إرسالها إلى سطح القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.
© AP Photoمحمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي خلال مناقشة بشأن مهمة الفضاء الإماراتية للقمر منذ 2020
محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي خلال مناقشة بشأن مهمة الفضاء الإماراتية للقمر منذ 2020
© AP Photo
ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تفاصيل ترصد أبرز خصائص "المستكشف راشد":
الجهة المطورة: مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.
تاريخ الإطلاق: 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
المركبة الحاملة: مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر".
صاروخ الإطلاق: "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس".
موقع الهبوط المقرر على سطح القمر: "فوهة أطلس" بمنطقة "ماري فريغوريس"، التي لم تصل إليها أي رحلة علمية في السابق.
وقت الهبوط المقرر: أبريل/ نيسان 2023.
المهام:
دراسة الصخور وجيولوجيا القمر.
تحليل البلازما على سطح القمر.
إجراء تجارب حول الغبار القمري.
التعرف على خصائص تربة القمر.
جمع معلومات عن الأرض والنظام الشمسي.
المواصفات الفنية:
شكل المركبة: عربة جوالة بـ 4 إطارات.
الوزن: 10 كغم.
مصدر الطاقة: تعمل بالطاقة الشمسية.
أجهزة الرصد: 4 كاميرات إحداها ميكروسكوبية وحرارية.
لحظة إطلاق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل على متنه المستكشف راشد، أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر#الإمارات_إلى_القمر pic.twitter.com/gC12IRCNvO— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) December 11, 2022
ولفتت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يقضي "المستكشف راشد" يوما قمريا لإجراء مهامه الرئيسية على سطح القمر بعد الوصول إليه، على أن يقضي يوما قمريا آخر في مهام ثانوية.
من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج .. جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم .. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2022
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن اليوم القمري يعادل نحو 14 يوما على الأرض.
ومن المتوقع أن يجمع "المستكشف راشد" بيانات هي الأولى من نوعها للعالم، حيث يقوم باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.
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