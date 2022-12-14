https://sputnikarabic.ae/20221214/أول-مركبة-فضاء-عربية-تتجه-إلى-القمر-ما-هي-خصائص-ومهام-المستكشف-راشد-1071202599.html

أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟

أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟

قال محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كيلومترا من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه بدأ دخول مدار القمر. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T16:57+0000

2022-12-14T16:57+0000

2022-12-14T16:57+0000

منوعات

مجتمع

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071202840_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c5b24d0c9be72a2ab06b0bb26a7577c3.jpg

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" نشرها اليوم الأربعاء، بعدما نجحت الإمارات في إطلاق "المستكشف راشد"، الذي أصبح أول مركبة فضاء عربية يتم إرسالها إلى سطح القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تفاصيل ترصد أبرز خصائص "المستكشف راشد":المهام:المواصفات الفنية:ولفتت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يقضي "المستكشف راشد" يوما قمريا لإجراء مهامه الرئيسية على سطح القمر بعد الوصول إليه، على أن يقضي يوما قمريا آخر في مهام ثانوية.وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن اليوم القمري يعادل نحو 14 يوما على الأرض.ومن المتوقع أن يجمع "المستكشف راشد" بيانات هي الأولى من نوعها للعالم، حيث يقوم باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مجتمع, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم