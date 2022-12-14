https://sputnikarabic.ae/20221214/إسرائيل-ترحب-بطرد-إيران-من-لجنة-حقوق-المرأة-بالأمم-المتحدة-1071208946.html

إسرائيل "ترحب" بطرد إيران من لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة

إسرائيل "ترحب" بطرد إيران من لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة

رحبت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشطب إيران من عضويتها في لجنة حقوق المرأة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد في بيان: "ترحب إسرائيل بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إزالة إيران من عضويتها في لجنة حقوق المرأة. أيدت إسرائيل القرار".وأضاف: "تصويت اليوم دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يتفهم أكثر فأكثر خطورة النظام الإيراني، الذي يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال نشر الإرهاب، والسعي للحصول على السلاح النووي، بينما يضطهد مواطنيه وينكر حقوقهم الأساسية".وتابع لابيد: "هذا هو وقت المجتمع الدولي لإرسال رسالة واضحة إلى هذا النظام القاتل"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوتت الأمم المتحدة بالموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة بدعوى "قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء".وصوت 29 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأييدا لشطب الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت.وانطلقت بداية من منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221214/المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-للأمم-المتحدة-يصوت-لصالح-طرد-إيران-من-لجنة-المرأة-1071204515.html

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