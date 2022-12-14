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https://sputnikarabic.ae/20221214/الأسواق-تترقب-قرار-الفيدرالي-مع-توقعات-برفع-الفائدة-بوتيرة-أقل-من-الأشهر-الماضية-1071193006.html
الأسواق تترقب قرار الفيدرالي مع توقعات برفع الفائدة بوتيرة أقل من الأشهر الماضية
الأسواق تترقب قرار الفيدرالي مع توقعات برفع الفائدة بوتيرة أقل من الأشهر الماضية
تترقب الأسواق المالية حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء، حيث يستعد البنك المركزي الأمريكي لتهدئة وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع الإشارة... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:17+0000
2022-12-14T13:17+0000
العالم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن الجزء الصعب بالنسبة لرئيس المجلس جيروم باول، هو إقناع المستثمرين بأن هذا ليس تراجعا، وأن المسؤولين لن ينهوا قبل الأوان جهود مكافحة التضخم الذي يزيد ثلاث مرات عن هدفهم البالغ 2%.من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق من 4.25% إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.كما ستسلط التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة التي تصدر بعد الاجتماع الضوء على كيفية مراقبة صناع السياسة لحركة الفائدة في المستقبل.يأتي ذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة الماضية، وإجمالا رفعها بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام، وقد ينظر لقرار هذا الأسبوع باعتباره بداية لانحسار موجة التشديد.يرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "بلومبيرغ" أن متوسط سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 4.9%، بعد أن قال باول إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات أعلى مما كان متوقعا في السابق.وهذا يعني أن لجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحتاج إلى 25 نقطة أساسي في الربع الأول من العام المقبل قبل أن توقف سياستها. يرى المستثمرون الأمور من نفس المنظور، وفقا لتسعير أسواق العقود الآجلة للفائدة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الاحتياطي-الفيدرالي-يتوقع-الإبقاء-على-أسعار-الفائدة-مرتفعة-لـبعض-الوقت-1069005205.html
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العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي مع توقعات برفع الفائدة بوتيرة أقل من الأشهر الماضية

13:17 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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تترقب الأسواق المالية حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء، حيث يستعد البنك المركزي الأمريكي لتهدئة وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في النهاية أعلى من التوقعات السابقة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن الجزء الصعب بالنسبة لرئيس المجلس جيروم باول، هو إقناع المستثمرين بأن هذا ليس تراجعا، وأن المسؤولين لن ينهوا قبل الأوان جهود مكافحة التضخم الذي يزيد ثلاث مرات عن هدفهم البالغ 2%.
من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق من 4.25% إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لـ"بعض الوقت"
13 أكتوبر, 19:35 GMT
كما ستسلط التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة التي تصدر بعد الاجتماع الضوء على كيفية مراقبة صناع السياسة لحركة الفائدة في المستقبل.
يأتي ذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة الماضية، وإجمالا رفعها بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام، وقد ينظر لقرار هذا الأسبوع باعتباره بداية لانحسار موجة التشديد.
يرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "بلومبيرغ" أن متوسط سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 4.9%، بعد أن قال باول إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وهذا يعني أن لجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحتاج إلى 25 نقطة أساسي في الربع الأول من العام المقبل قبل أن توقف سياستها. يرى المستثمرون الأمور من نفس المنظور، وفقا لتسعير أسواق العقود الآجلة للفائدة.
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