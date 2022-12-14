https://sputnikarabic.ae/20221214/الأسواق-تترقب-قرار-الفيدرالي-مع-توقعات-برفع-الفائدة-بوتيرة-أقل-من-الأشهر-الماضية-1071193006.html

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي مع توقعات برفع الفائدة بوتيرة أقل من الأشهر الماضية

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي مع توقعات برفع الفائدة بوتيرة أقل من الأشهر الماضية

تترقب الأسواق المالية حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء، حيث يستعد البنك المركزي الأمريكي لتهدئة وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع الإشارة... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T13:17+0000

2022-12-14T13:17+0000

2022-12-14T13:17+0000

العالم

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/10/1050172729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc2572d0d1a33e44a44587257aea7c20.jpg

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن الجزء الصعب بالنسبة لرئيس المجلس جيروم باول، هو إقناع المستثمرين بأن هذا ليس تراجعا، وأن المسؤولين لن ينهوا قبل الأوان جهود مكافحة التضخم الذي يزيد ثلاث مرات عن هدفهم البالغ 2%.من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق من 4.25% إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.كما ستسلط التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة التي تصدر بعد الاجتماع الضوء على كيفية مراقبة صناع السياسة لحركة الفائدة في المستقبل.يأتي ذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة الماضية، وإجمالا رفعها بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام، وقد ينظر لقرار هذا الأسبوع باعتباره بداية لانحسار موجة التشديد.يرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "بلومبيرغ" أن متوسط سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 4.9%، بعد أن قال باول إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات أعلى مما كان متوقعا في السابق.وهذا يعني أن لجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحتاج إلى 25 نقطة أساسي في الربع الأول من العام المقبل قبل أن توقف سياستها. يرى المستثمرون الأمور من نفس المنظور، وفقا لتسعير أسواق العقود الآجلة للفائدة.

https://sputnikarabic.ae/20221013/الاحتياطي-الفيدرالي-يتوقع-الإبقاء-على-أسعار-الفائدة-مرتفعة-لـبعض-الوقت-1069005205.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية