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الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لـ"بعض الوقت"
الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لـ"بعض الوقت"
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في مكانها حتى تنخفض الأسعار، بعدما فوجئوا بوتيرة التضخم، وفقا لمحضر... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T19:35+0000
2022-10-13T19:35+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال المناقشات التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، لاحظ صناع السياسة أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وأكدوا أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر، وستسود المعدلات المرتفعة حتى تظهر علامات على انتهاء الضغوط، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".ذكر ملخص الاجتماع الصادر يوم الأربعاء: "رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى الانتقال إلى سياسة أكثر تقييدا، ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه مع التضخم "لم يظهر سوى القليل من الدلائل حتى الآن على التراجع، فقد رفعوا تقييمهم لمسار الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي من المحتمل أن يكون ضروريا لتحقيق أهداف اللجنة".وقال المحضر: "لاحظ العديد من المشاركين أنه، لا سيما في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، سيكون من المهم معايرة وتيرة المزيد من تشديد السياسة بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".
https://sputnikarabic.ae/20221012/صندوق-النقد-الدولي-لا-يستبعد-احتمال-انهيار-سوق-الأسهم-الأمريكي-1068946868.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لـ"بعض الوقت"

19:35 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في مكانها حتى تنخفض الأسعار، بعدما فوجئوا بوتيرة التضخم، وفقا لمحضر اجتماع البنك المركزي المنعقد في سبتمبر/ أيلول.
وخلال المناقشات التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، لاحظ صناع السياسة أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وأكدوا أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر، وستسود المعدلات المرتفعة حتى تظهر علامات على انتهاء الضغوط، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
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ذكر ملخص الاجتماع الصادر يوم الأربعاء: "رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى الانتقال إلى سياسة أكثر تقييدا، ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".
وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه مع التضخم "لم يظهر سوى القليل من الدلائل حتى الآن على التراجع، فقد رفعوا تقييمهم لمسار الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي من المحتمل أن يكون ضروريا لتحقيق أهداف اللجنة".
وقال المحضر: "لاحظ العديد من المشاركين أنه، لا سيما في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، سيكون من المهم معايرة وتيرة المزيد من تشديد السياسة بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".
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