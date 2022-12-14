https://sputnikarabic.ae/20221214/المواطن-الروسي-كونوشينوك-المعتقل-في-إستونيا-ينفي-الاتهامات-الموجهة-ضده-1071208138.html
المواطن الروسي كونوشينوك المعتقل في إستونيا ينفي الاتهامات الموجهة ضده
المواطن الروسي كونوشينوك المعتقل في إستونيا ينفي الاتهامات الموجهة ضده
أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في تالين، اليوم الأربعاء، أن موظفًا من القسم القنصلي بالسفارة الروسية في إستونيا زار المواطن الروسي فاديم كونوشينوك، المحتجز... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T19:34+0000
2022-12-14T19:34+0000
2022-12-14T19:35+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، قام موظف القسم القنصلي بزيارة فاديم كونوشينوك في سجن تالين، وسيتم النظر في الطلبات التي قدمها بالطريقة المحددة".وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن المواطن الروسي قد عيّن محاميا.وأعلنت الشرطة الإستونية اليوم الأربعاء اعتقال المواطن الروسي فاديم كونوشينكو، بناء على طلب الولايات المتحدة، المشتبه في شرائه منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا الاتحادية ومحاولة الالتفاف على العقوبات، وفقا لصحيفة "بوستميس".وجاء في الصحيفة: "تم اعتقال فاديم كونوشينوك، الذي يعيش في إستونيا، بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية في 6 ديسمبر، وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويُزعم أن كونوشينكو، المشتبه في أنه يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام بتهريب مواد من أصل أمريكي من إستونيا إلى روسيا، مثل الإلكترونيات وخراطيش أسلحة القناصة".
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المواطن الروسي كونوشينوك المعتقل في إستونيا ينفي الاتهامات الموجهة ضده
19:34 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في تالين، اليوم الأربعاء، أن موظفًا من القسم القنصلي بالسفارة الروسية في إستونيا زار المواطن الروسي فاديم كونوشينوك، المحتجز من قبل السلطات الإستونية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، قام موظف القسم القنصلي بزيارة فاديم كونوشينوك في سجن تالين، وسيتم النظر في الطلبات التي قدمها بالطريقة المحددة".
وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن المواطن الروسي قد عيّن محاميا.
المواطن الروسي ينفي مزاعم وجود أنشطة غير مشروعة.
وأعلنت الشرطة الإستونية
اليوم الأربعاء اعتقال المواطن الروسي فاديم كونوشينكو، بناء على طلب الولايات المتحدة، المشتبه في شرائه منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا الاتحادية ومحاولة الالتفاف على العقوبات، وفقا لصحيفة "بوستميس".
وجاء في الصحيفة: "تم اعتقال فاديم كونوشينوك، الذي يعيش في إستونيا، بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية في 6 ديسمبر، وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويُزعم أن كونوشينكو، المشتبه في أنه يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام بتهريب مواد من أصل أمريكي من إستونيا إلى روسيا، مثل الإلكترونيات وخراطيش أسلحة القناصة".