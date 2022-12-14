https://sputnikarabic.ae/20221214/المواطن-الروسي-كونوشينوك-المعتقل-في-إستونيا-ينفي-الاتهامات-الموجهة-ضده-1071208138.html

المواطن الروسي كونوشينوك المعتقل في إستونيا ينفي الاتهامات الموجهة ضده

المواطن الروسي كونوشينوك المعتقل في إستونيا ينفي الاتهامات الموجهة ضده

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في تالين، اليوم الأربعاء، أن موظفًا من القسم القنصلي بالسفارة الروسية في إستونيا زار المواطن الروسي فاديم كونوشينوك، المحتجز... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T19:34+0000

2022-12-14T19:34+0000

2022-12-14T19:35+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، قام موظف القسم القنصلي بزيارة فاديم كونوشينوك في سجن تالين، وسيتم النظر في الطلبات التي قدمها بالطريقة المحددة".وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن المواطن الروسي قد عيّن محاميا.وأعلنت الشرطة الإستونية اليوم الأربعاء اعتقال المواطن الروسي فاديم كونوشينكو، بناء على طلب الولايات المتحدة، المشتبه في شرائه منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا الاتحادية ومحاولة الالتفاف على العقوبات، وفقا لصحيفة "بوستميس".وجاء في الصحيفة: "تم اعتقال فاديم كونوشينوك، الذي يعيش في إستونيا، بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية في 6 ديسمبر، وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويُزعم أن كونوشينكو، المشتبه في أنه يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام بتهريب مواد من أصل أمريكي من إستونيا إلى روسيا، مثل الإلكترونيات وخراطيش أسلحة القناصة".

https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html

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