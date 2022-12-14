https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعرب-عن-أسفه-لمصرع-عدد-من-المهاجرين-غرقا-في-القنال-الإنجليزي-1071193127.html

سوناك يعرب عن أسفه لمصرع عدد من المهاجرين غرقا في القنال الإنجليزي

سوناك يعرب عن أسفه لمصرع عدد من المهاجرين غرقا في القنال الإنجليزي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن أسفه لمصرع عدد من المهاجرين، بعدما غرق قاربهم أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال سوناك لأعضاء البرلمان، إن هناك "خسارة مأساوية في الأرواح"؛ حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، بمصرع 3 مهاجرين وإنقاذ 43 آخرين، كانوا على متن قارب غرق أثناء محاولة عبور القنال.وذكرت الصحيفة، أن القارب غرق في المياه المتجمدة للقنال، في الساعات الأولى من صباح اليوم.وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 43 مهاجرا، كانوا على متن القارب، الذي واجه صعوبات في منتصف الطريق بين السواحل الإنجليزية والفرنسية.وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، أكدت، في وقت سابق اليوم، وقوع حادث في القنال الإنجليزي؛ مشيرة إلى أنها تتابع تطوراته عن كثب.وقالت بريفرمان، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "أنا على علم بحادث مقلق في القنال هذا الصباح، ويتم إبلاغي بتطوراته باستمرار؛ بينما تستجيب الأجهزة المعنية له، وتكشف الحقائق كاملة على وجه السرعة".ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان سوناك نيته استحداث تشريع جديد، يمنع المهاجرين، الذين يعبرون القنال الإنجليزي، من البقاء داخل المملكة المتحدة، وترحيلهم إلى بلادهم.

https://sputnikarabic.ae/20221214/مصرع-4-مهاجرين-وإنقاذ-43-آخرين-كانوا-على-متن-قارب-غرق-بالقناة-الإنجليزية-1071190920.html

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