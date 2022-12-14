https://sputnikarabic.ae/20221214/وكالة-الطاقة-الدولية-أسعار-النفط-قد-تبدأ-بالارتفاع-مجددا-إذا-انخفضت-إمدادات-روسيا-1071187721.html

وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط قد تبدأ بالارتفاع مجددا إذا انخفضت إمدادات روسيا

وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط قد تبدأ بالارتفاع مجددا إذا انخفضت إمدادات روسيا

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط قد ترتفع العام المقبل، بسبب ضغط العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية، وتجاوز الطلب التوقعات السابقة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T10:53+0000

2022-12-14T10:53+0000

2022-12-14T10:53+0000

العالم

روسيا

اقتصاد

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وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا - الذي خالف توقعات سابقة للوكالة بالانهيار هذا العام - يستعد للهبوط بنسبة 14% بنهاية الربع الأول من العام المقبل.وإذا صحت هذه التوقعات، فقد تعكس الاتجاه الأخير في العقود الآجلة للنفط، والتي تراجعت إلى 80 دولارا للبرميل في لندن بعد أسوأ انخفاض أسبوعي لها في أربعة أشهر، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وقال التقرير: "بينما يأتي انخفاض أسعار النفط بمثابة راحة مرحب بها للمستهلكين الذين يواجهون ارتفاع التضخم، فإن التأثير الكامل للحظر على إمدادات الخام والمنتجات الروسية لا يزال غير واضح".وأضافت الوكالة في تقريرها: "بينما نتحرك خلال أشهر الشتاء نحو توازن نفطي أكثر إحكاما في الربع الثاني، لا يمكن استبعاد ارتفاع آخر في الأسعار".عززت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بمقدار 300 ألف برميل يوميا وسط نمو قوي في الهند ومرونة مفاجئة في الصين.وتوقعت ارتفاع الاستهلاك 1.7 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى متوسط 101.6 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، فإن تحذيرها بشأن الأسعار، كان أخف من ذي قبل، حيث كانت تسلط الضوء قبل أسابيع قليلة على خطر حدوث ضغوط في الإمدادات وتحث تحالف "أوبك +" على التراجع عن تخفيضات الإنتاج الأخيرة.

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