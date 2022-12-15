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https://sputnikarabic.ae/20221215/احتجاجات-في-ألمانيا-ضد-خطة-الحكومة-لشراء-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-فيديو-1071242162.html
احتجاجات في ألمانيا ضد خطة الحكومة لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية... فيديو
احتجاجات في ألمانيا ضد خطة الحكومة لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية... فيديو
تجمع ناشطون خارج البرلمان الألماني احتجاجا على خطة الحكومة لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T18:14+0000
2022-12-15T18:14+0000
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ونشرت قناة "تي أر تي"، فيديو لنشطاء قالت إنهم تجمعوا خارج البرلمان احتجاجا على الصفقة.وارتدى الناشطون أقنعة تصور المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء في الحكومة، حاملين لافتات تندد بالصفقة التي تقدر قيمتها بـ 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أعلنت برلين عزمها شراء 35 مقاتلة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.وأمس الأربعاء، وافقت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني على إتمام الصفقة مع الولايات المتحدة.وأعلنت السفارة الأمريكية في برلين أن ألمانيا أبرمت مع الجيش الأمريكي عقداً لشراء 35 مقاتلة من طراز إف-35، في صفقة تندرج في إطار جهود الدولة الأوروبية لتحديث جيشها.وقالت السفارة في بيانها: "وقعت ألمانيا عقدا مع سلاح الجو الأمريكي لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، سيجري تسليمها بين عامي 2026 و2029".وأضاف البيان أن "الصفقة ستضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل".ومن المتوقع أن تدخل أول مقاتلة F-35 الخدمة في الجيش الألماني في 2028.
https://sputnikarabic.ae/20221202/حادث-جديد-لمقاتلة-إف-35-الأمريكية-يلقي-الضوء-على-أخطائها-وكوارثها-المتكررة-1070769578.html
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أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

احتجاجات في ألمانيا ضد خطة الحكومة لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية... فيديو

18:14 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENO
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تجمع ناشطون خارج البرلمان الألماني احتجاجا على خطة الحكومة لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية.
ونشرت قناة "تي أر تي"، فيديو لنشطاء قالت إنهم تجمعوا خارج البرلمان احتجاجا على الصفقة.
وارتدى الناشطون أقنعة تصور المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء في الحكومة، حاملين لافتات تندد بالصفقة التي تقدر قيمتها بـ 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).
كما ألقى المتظاهرون بشكل رمزي نموذجاً لمقاتلة "إف-35" في صندوق قمامة.
يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أعلنت برلين عزمها شراء 35 مقاتلة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
وأمس الأربعاء، وافقت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني على إتمام الصفقة مع الولايات المتحدة.
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وأعلنت السفارة الأمريكية في برلين أن ألمانيا أبرمت مع الجيش الأمريكي عقداً لشراء 35 مقاتلة من طراز إف-35، في صفقة تندرج في إطار جهود الدولة الأوروبية لتحديث جيشها.
وقالت السفارة في بيانها: "وقعت ألمانيا عقدا مع سلاح الجو الأمريكي لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، سيجري تسليمها بين عامي 2026 و2029".
وأضاف البيان أن "الصفقة ستضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل".
ومن المتوقع أن تدخل أول مقاتلة F-35 الخدمة في الجيش الألماني في 2028.
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