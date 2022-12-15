https://sputnikarabic.ae/20221215/المنتخب-الفرنسي-يصاب-بنزلة-برد-قبل-نهائي-كأس-العالم-2022-1071235636.html

المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏

المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة بعض من لاعبيه بنزلة برد، وذلك قبل 4 ‏أيام من خوضه نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، يوم... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

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وأشار المدرب، دينييه ديشان، إلى أن نزلة البرد تؤثر على 3 لاعبين، من بينهم المدافع دايوت أوبايكانو، ولاعب الوسط أدريان رابيو، لافتا إلى أنه تم عزلهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ولم يشاركا في فوز فرنسا على المغرب، أمس الأربعاء، في نصف النهائي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتابع ديشان أن الجناح الاحتياطي، كينغسلي كومان، شعر أيضا بالحمى.ولم يكن أدريان رابيو في تشكيلة فريق منتخب فرنسا في مباراة الأربعاء، التي أقيمت على استاد البيت في قطر، بينما كان دايوت أوبايكو في التشكيلة كبديل، ولكنه لم يلعب.وقال مدرب المنتخب الفرنسي، دينييه ديشان، إن أوبيكانو يتعافى من "ثلاثة أيام صعبة"، منذ أن لعب في ربع النهائي ضد إنجلترا، يوم السبت الماضي.وأصر مدرب منتخب فرنسا على أنه يتوقع أن يكون جميع لاعبيه بصحة جيدة، في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.وقال: "إنه موسم الأنفلونزا الآن، وبهذا المعنى، علينا أن نتوخى الحذر، كما أن اللاعبين قاموا بتحول كبير وقد يكون نظام المناعة لديهم منهكا قليلا".يشار إلى أن 7 من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر تعمل على تبريد الهواء على مستوى الملعب، بينما يتم تكييف الهواء بشكل روتيني في المباني الداخلية ووسائل النقل في البلاد.

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