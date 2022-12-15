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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/المنتخب-الفرنسي-يصاب-بنزلة-برد-قبل-نهائي-كأس-العالم-2022-1071235636.html
المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏
المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏
أعلن مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة بعض من لاعبيه بنزلة برد، وذلك قبل 4 ‏أيام من خوضه نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، يوم... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:23+0000
2022-12-15T14:23+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وأشار المدرب، دينييه ديشان، إلى أن نزلة البرد تؤثر على 3 لاعبين، من بينهم المدافع دايوت أوبايكانو، ولاعب الوسط أدريان رابيو، لافتا إلى أنه تم عزلهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ولم يشاركا في فوز فرنسا على المغرب، أمس الأربعاء، في نصف النهائي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتابع ديشان أن الجناح الاحتياطي، كينغسلي كومان، شعر أيضا بالحمى.ولم يكن أدريان رابيو في تشكيلة فريق منتخب فرنسا في مباراة الأربعاء، التي أقيمت على استاد البيت في قطر، بينما كان دايوت أوبايكو في التشكيلة كبديل، ولكنه لم يلعب.وقال مدرب المنتخب الفرنسي، دينييه ديشان، إن أوبيكانو يتعافى من "ثلاثة أيام صعبة"، منذ أن لعب في ربع النهائي ضد إنجلترا، يوم السبت الماضي.وأصر مدرب منتخب فرنسا على أنه يتوقع أن يكون جميع لاعبيه بصحة جيدة، في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.وقال: "إنه موسم الأنفلونزا الآن، وبهذا المعنى، علينا أن نتوخى الحذر، كما أن اللاعبين قاموا بتحول كبير وقد يكون نظام المناعة لديهم منهكا قليلا".يشار إلى أن 7 من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر تعمل على تبريد الهواء على مستوى الملعب، بينما يتم تكييف الهواء بشكل روتيني في المباني الداخلية ووسائل النقل في البلاد.
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏

14:23 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISمنتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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أعلن مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة بعض من لاعبيه بنزلة برد، وذلك قبل 4 ‏أيام من خوضه نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، يوم الأحد المقبل.‏
وأشار المدرب، دينييه ديشان، إلى أن نزلة البرد تؤثر على 3 لاعبين، من بينهم المدافع دايوت أوبايكانو، ولاعب الوسط أدريان رابيو، لافتا إلى أنه تم عزلهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ولم يشاركا في فوز فرنسا على المغرب، أمس الأربعاء، في نصف النهائي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وتابع ديشان أن الجناح الاحتياطي، كينغسلي كومان، شعر أيضا بالحمى.
ولم يكن أدريان رابيو في تشكيلة فريق منتخب فرنسا في مباراة الأربعاء، التي أقيمت على استاد البيت في قطر، بينما كان دايوت أوبايكو في التشكيلة كبديل، ولكنه لم يلعب.
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09:50 GMT
وقال مدرب المنتخب الفرنسي، دينييه ديشان، إن أوبيكانو يتعافى من "ثلاثة أيام صعبة"، منذ أن لعب في ربع النهائي ضد إنجلترا، يوم السبت الماضي.
وأضاف: "ومع ذلك، أمامنا 4 أيام حتى المباراة القادمة، لذا من المفترض أن يكون أوبيكانو متاحا في نهائي البطولة يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وأصر مدرب منتخب فرنسا على أنه يتوقع أن يكون جميع لاعبيه بصحة جيدة، في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.
وقال: "إنه موسم الأنفلونزا الآن، وبهذا المعنى، علينا أن نتوخى الحذر، كما أن اللاعبين قاموا بتحول كبير وقد يكون نظام المناعة لديهم منهكا قليلا".
يشار إلى أن 7 من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر تعمل على تبريد الهواء على مستوى الملعب، بينما يتم تكييف الهواء بشكل روتيني في المباني الداخلية ووسائل النقل في البلاد.
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