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https://sputnikarabic.ae/20221215/تحطم-مقاتلة-الجيل-الخامس-الأمريكية-إف-35-خلال-رحلة-تجريبية-1071244876.html
تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف 35" خلال رحلة تجريبية
تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف 35" خلال رحلة تجريبية
قال متحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، اليوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:28+0000
2022-12-15T20:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نحن على علم بتحطم طائرة ’إف -35 بي‘ على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث، ونفهم أن الطيار قذف (خارجها) بنجاح".وأضاف المتحدث أن "لوكهيد مارتن" ستتبع بروتوكول التحقيق المناسب في هذا الحادث. ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرة "إف- 35 بي" كانت تقوم برحلة تجريبية.المتحدث الصحفي للبنتاغون، باتريك رايدر، قال في تصريحات لاحقة إن وزارة الدفاع على علم بتحطم طائرة "إف -35" في تكساس، موضحا أنها لم تنقل إلى الحكومة الفيدرالية، لكن الطيار كان تابعا للحكومة الأمريكية.في أكتوبر/ تشرين الأول، تحطمت طائرة من طراز "إف- 35 إيه" في ولاية يوتا في قاعدة هيل الجوية بالقرب من مدينة سولت ليك."إف -35" هي أغلى برنامج عسكري يسجل في الولايات المتحدة على الإطلاق، والذي ارتفعت تكلفته الإجمالية في عام 2021 إلى 412 مليار دولار من 398 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع في سبتمبر/أيلول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221215/احتجاجات-في-ألمانيا-ضد-خطة-الحكومة-لشراء-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-فيديو-1071242162.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم

تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف 35" خلال رحلة تجريبية

20:28 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 20:33 GMT 15.12.2022)
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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قال متحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، اليوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة جوية بولاية تكساس.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نحن على علم بتحطم طائرة ’إف -35 بي‘ على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث، ونفهم أن الطيار قذف (خارجها) بنجاح".
وأضاف المتحدث أن "لوكهيد مارتن" ستتبع بروتوكول التحقيق المناسب في هذا الحادث. ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرة "إف- 35 بي" كانت تقوم برحلة تجريبية.
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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18:14 GMT
المتحدث الصحفي للبنتاغون، باتريك رايدر، قال في تصريحات لاحقة إن وزارة الدفاع على علم بتحطم طائرة "إف -35" في تكساس، موضحا أنها لم تنقل إلى الحكومة الفيدرالية، لكن الطيار كان تابعا للحكومة الأمريكية.
في أكتوبر/ تشرين الأول، تحطمت طائرة من طراز "إف- 35 إيه" في ولاية يوتا في قاعدة هيل الجوية بالقرب من مدينة سولت ليك.
"إف -35" هي أغلى برنامج عسكري يسجل في الولايات المتحدة على الإطلاق، والذي ارتفعت تكلفته الإجمالية في عام 2021 إلى 412 مليار دولار من 398 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع في سبتمبر/أيلول 2022.
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