https://sputnikarabic.ae/20221215/توقعات-باضطرابات-كبيرة-في-القطاع-الصحي-في-بريطانيا-بسبب-الإضرابات-والحكومة-تطلب-دعما-من-الجيش-1071229172.html

توقعات باضطرابات كبيرة في القطاع الصحي البريطاني بسبب الإضرابات... والحكومة تطلب الدعم من الجيش

توقعات باضطرابات كبيرة في القطاع الصحي البريطاني بسبب الإضرابات... والحكومة تطلب الدعم من الجيش

توقعت تقارير إعلامية محلية أن يشهد القطاع الصحي في بريطانيا اضطرابات واختلالات كبيرة بسبب عدد من الإضرابات التي من المزمع أن يقوم بها العاملون في القطاع خلال... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T12:05+0000

2022-12-15T12:05+0000

2022-12-15T12:15+0000

العالم

بريطانيا

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ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تؤدي الاحتجاجات والإضرابات التي ينظمها الممرضون في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، للمطالبة برفع الأجور إلى اضطرابات كبيرة في عمل مستشفيات المملكة المتحدة.وحسب الصحيفة فقد تم تأجيل عدد كبير من الخدمات والعمليات غير العاجلة بالفعل، وهو ما دفع الحكومة لأن تطلب رسميًا من الجيش دعم الخدمات الصحية أثناء الإضرابات.وكان العاملون في المجال الطبي بالمملكة المتحدة قد بدأوا اليوم الخميس إضرابهم، مطالبين برفع الأجور، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حسب تصريحات نقلت عن قياداتهم.من جانبه شدد الأمين العام لاتحاد التمريض في المملكة المتحدة (RCN) ، بات كولين، على أن الممرضات لا يرغبن في الإضراب، لكنهن يشعرن أنهن مضطرات للقيام بذلك؛ لأنه مع ارتفاع التضخم، فإن عرض الأجور الذي قدمته الحكومة يرقى إلى خفض حقيقي في رواتبهن.وقال: "الممرضات لا يستمتعن بهذا، نحن نتصرف بقلب مثقل للغاية، لقد كان قرارًا صعبًا اتخذه مئات الآلاف الذين بدأوا في إخراج عمالة من الغد في محاولة لسماعهم وتقديرهم"، واصفة طوابير الإضراب في صفوف الممرضات بأنها "علامة على فشل الحكومة البريطانية".ومن المتوقع أيضًا أن ينضم إلى الإضراب آلاف الممرضات، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الموظفين التي تواجهها الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) منذ شهور.نما الاستياء الاجتماعي مع دخول المملكة المتحدة في أزمة اقتصادية خطيرة في وقت سابق من هذا العام، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 11.1% في أكتوبر قبل أن يتباطأ إلى 10.7% في نوفمبر، وفقًا لبنك إنجلترا، الذي أقر أن الاقتصاد البريطاني قد دخل في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.طالع أيضا: سلاسل الإمدادات في خطر... إضراب عمال أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا عن العمل

https://sputnikarabic.ae/20221204/بريطانيا-تستعد-لاستخدام-الجيش-من-أجل-سد-عجز-العمالة-بسبب-الإضرابات-1070832287.html

https://sputnikarabic.ae/20221215/إضراب-تاريخي-يشل-القطاع-الصحي-في-بريطانيا-للمطالبة-برفع-الأجور-1071225802.html

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