https://sputnikarabic.ae/20221215/قتلى-وجرحى-باشتباكات-بين-الجيش-اليمني-وقبليين-في-محافظة-مأرب-1071230953.html

قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين في محافظة مأرب

قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين في محافظة مأرب

أسفرت اشتباكات حدثت بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، اليوم الخميس، عن سقوط 7 أشخاص بين قتيل وجريح. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T12:27+0000

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العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. صرح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين من قبيلة عبيدة، نصبوا قطاعا على الطريق الدولي في منطقة الرُويك، شرق مدينة مأرب، ومنعوا مرور الناقلات النفطية؛ قبل أن تخرج قوة من الجيش لفتح الطريق بالقوة.وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، أوقعت ثلاثة قتلى وجريحين من القبليين، فيما أصيب جنديان من الجيش اليمني، الذي تمكن من إعادة فتح الطريق الدولي.وتدور بين الحين والآخر، اشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت (شمال شرقي وشرق اليمن) النفطيتين؛ حيث يتخذ القبليون من قطع الطريق الحيوي، وسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب لهم.وانعكس الصراع الدائر على السلطة في اليمن، منذ 8 أعوام، على الأوضاع الأمنية في البلد، الذي تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني، تجلى في تصاعد معدل الجريمة، جراء انتشار الأسلحة وغياب تنفيذ العدالة.

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العالم العربي, الحرب على اليمن