https://sputnikarabic.ae/20221215/قتلى-وجرحى-باشتباكات-بين-الجيش-اليمني-وقبليين-في-محافظة-مأرب-1071230953.html
قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين في محافظة مأرب
قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين في محافظة مأرب
أسفرت اشتباكات حدثت بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، اليوم الخميس، عن سقوط 7 أشخاص بين قتيل وجريح. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:27+0000
2022-12-15T12:27+0000
2022-12-15T12:29+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. صرح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين من قبيلة عبيدة، نصبوا قطاعا على الطريق الدولي في منطقة الرُويك، شرق مدينة مأرب، ومنعوا مرور الناقلات النفطية؛ قبل أن تخرج قوة من الجيش لفتح الطريق بالقوة.وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، أوقعت ثلاثة قتلى وجريحين من القبليين، فيما أصيب جنديان من الجيش اليمني، الذي تمكن من إعادة فتح الطريق الدولي.وتدور بين الحين والآخر، اشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت (شمال شرقي وشرق اليمن) النفطيتين؛ حيث يتخذ القبليون من قطع الطريق الحيوي، وسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب لهم.وانعكس الصراع الدائر على السلطة في اليمن، منذ 8 أعوام، على الأوضاع الأمنية في البلد، الذي تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني، تجلى في تصاعد معدل الجريمة، جراء انتشار الأسلحة وغياب تنفيذ العدالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, الحرب على اليمن
قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين في محافظة مأرب
12:27 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أسفرت اشتباكات حدثت بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، اليوم الخميس، عن سقوط 7 أشخاص بين قتيل وجريح.
القاهرة – سبوتنيك. صرح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين من قبيلة عبيدة، نصبوا قطاعا على الطريق الدولي في منطقة الرُويك، شرق مدينة مأرب، ومنعوا مرور الناقلات النفطية؛ قبل أن تخرج قوة من الجيش لفتح الطريق بالقوة.
وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، أوقعت ثلاثة قتلى وجريحين من القبليين، فيما أصيب جنديان من الجيش اليمني، الذي تمكن من إعادة فتح الطريق الدولي.
وتدور بين الحين والآخر، اشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت (شمال شرقي وشرق اليمن) النفطيتين؛ حيث يتخذ القبليون من قطع الطريق الحيوي، وسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب لهم.
وانعكس الصراع الدائر على السلطة
في اليمن، منذ 8 أعوام، على الأوضاع الأمنية في البلد، الذي تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني، تجلى في تصاعد معدل الجريمة، جراء انتشار الأسلحة وغياب تنفيذ العدالة.