https://sputnikarabic.ae/20221215/مصر-تصف-الحادث-الذي-تعرضت-له-قوات-اليونيفيل-في-لبنان-بـالمؤسف-1071241543.html

مصر تصف الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان بـ"المؤسف"

مصر تصف الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان بـ"المؤسف"

أدانت مصر، اليوم الخميس،، الحادث "المؤسف" بحسب وصفها، الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، والذي أسفر عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T17:44+0000

2022-12-15T17:44+0000

2022-12-15T17:44+0000

مصر

لبنان

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وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "مصر تتقدم مصر بخالص التعازي إلى بعثة "اليونيفيل" وحكومة وشعب دولة أيرلندا الصديقة، وأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".وتابع البيان: "تؤكد مصر في هذا الصدد على ضرورة احترام وضمان أمن عناصر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على ضوء دورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار، بموجب المهام المُسندة إليها من مجلس الأمن".وكانت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" أعلنت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان. وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إن "جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال تيننتي إنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط"، مؤكدا أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث".من جانبها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها، إن "جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة".وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، مؤكدا مقتل أحد جنودنه في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية.

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مصر, لبنان, اليونيفيل, العالم العربي