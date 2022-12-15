https://sputnikarabic.ae/20221215/ميقاتي-يؤكد-ضرورة-إجراء-السلطات-المعنية-التحقيقات-اللازمة-لكشف-ملابسات-حادث-قتيل-اليونيفيل-1071226905.html
ميقاتي يؤكد ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات حادث قتيل اليونيفيل
ميقاتي يؤكد ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات حادث قتيل اليونيفيل
أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، "أسفه العميق لحادث مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في قوة الأمم المتحدة الموقّتة "اليونيفيل"... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T11:18+0000
2022-12-15T11:18+0000
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وشدد ميقاتي، في بيان له، على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا، مناشدا جميع الأطراف "التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن".وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".من جانبه، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، "نتقدم بالتعزية من قوات اليونفيل لسقوط قتيل. ونتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الاهالي وافراد من الكتيبة الايرلندية"، مطالبا بترك المجال للاجهزة الامنية للتحقيق في الحادث وعدم اقحام حزب الله في الحادثة.من جهته، قال مصدر في حزب الله لوكالة سبوتنيك إنه "لا علاقة للحزب بحادث مصرع جندي يونيفيل بجنوب لبنان، مؤكدا إصدار بيان بهذا الخصوص في الساعات المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/حزب-الله-ينفي-علاقته-بحادث-مقتل-جندي-من-اليونيفيل-جنوبي-لبنان-1071224287.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
ميقاتي يؤكد ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات حادث قتيل اليونيفيل
11:18 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، "أسفه العميق لحادث مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في قوة الأمم المتحدة الموقّتة "اليونيفيل" جنوبي لبنان.
وشدد ميقاتي، في بيان له
، على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا، مناشدا جميع الأطراف "التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن".
وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين
بحادث جنوبي لبنان، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".
من جانبه، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، "نتقدم بالتعزية من قوات اليونفيل لسقوط قتيل. ونتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الاهالي وافراد من الكتيبة الايرلندية"، مطالبا بترك المجال للاجهزة الامنية للتحقيق في الحادث وعدم اقحام حزب الله في الحادثة.
من جهته، قال مصدر في حزب الله لوكالة سبوتنيك إنه "لا علاقة للحزب بحادث مصرع جندي يونيفيل
بجنوب لبنان، مؤكدا إصدار بيان بهذا الخصوص في الساعات المقبلة.