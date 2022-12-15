https://sputnikarabic.ae/20221215/هدية-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-تنفجر-في-وارسو-وتصيب-قائد-الشرطة-1071236628.html
هدية من أوكرانيا إلى بولندا تنفجر في وارسو وتصيب قائد الشرطة
هدية من أوكرانيا إلى بولندا تنفجر في وارسو وتصيب قائد الشرطة
قالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس، إن هدية تلقاها قائد شرطة خلال زيارة أخيرة لأوكرانيا، انفجرت في مقر الشرطة في وارسو، مما تسبب في إصابته وموظف مدني... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:48+0000
2022-12-15T14:48+0000
2022-12-15T14:48+0000
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وذكرت الوزارة أن الانفجار وقع صباح أمس الأربعاء الساعة 07:50 بالتوقيت المحلي. ولم تحدد ماهية الهدية التي تلقاها قائد الشرطة البولندي خلال زيارة العمل إلى أوكرانيا.وأوضحت الوزارة أن القائد البولندي التقى خلال الزيارة بقادة الشرطة ودائرة الطوارئ الأوكرانية يومي الأحد والاثنين، مضيفة أنه عقب الانفجار "طلب الجانب البولندي من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات حول الأمر".وأضافت وزارة الداخلية البولندية أن قائد الشرطة موجود حاليا في المستشفى منذ الأربعاء للمراقبة، فيما لا يحتاج الموظف المدني إلى دخول المستشفى.بولندا هي حليف لأوكرانيا وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط. أرسلت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا وقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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أخبار أوكرانيا, بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار أوكرانيا, بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
هدية من أوكرانيا إلى بولندا تنفجر في وارسو وتصيب قائد الشرطة
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قالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس، إن هدية تلقاها قائد شرطة خلال زيارة أخيرة لأوكرانيا، انفجرت في مقر الشرطة في وارسو، مما تسبب في إصابته وموظف مدني بجروح طفيفة.
وذكرت الوزارة أن الانفجار وقع صباح أمس الأربعاء الساعة 07:50 بالتوقيت المحلي. ولم تحدد ماهية الهدية التي تلقاها
قائد الشرطة البولندي خلال زيارة العمل إلى أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة أن القائد البولندي التقى خلال الزيارة بقادة الشرطة ودائرة الطوارئ الأوكرانية يومي الأحد والاثنين، مضيفة أنه عقب الانفجار "طلب الجانب البولندي من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات حول الأمر".
وأضافت وزارة الداخلية البولندية أن قائد الشرطة موجود حاليا في المستشفى منذ الأربعاء للمراقبة، فيما لا يحتاج الموظف المدني إلى دخول المستشفى.
بولندا هي حليف لأوكرانيا
وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط. أرسلت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا وقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.