https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الأوروبي-يصدر-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1071277369.html
الاتحاد الأوروبي يصدر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يصدر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
نشر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميًا حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T17:48+0000
2022-12-16T17:48+0000
2022-12-16T18:17+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.ويتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية لما في ذلك قوات الفضاء والبحرية والقوات البرية وقوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية.كما تشمل العقوبات الاقتصادية توسيع قيود تصدير التكنولوجيا، وفرض حظر على الاستثمارات في صناعة التعدين في روسيا، وفرض حظر على توريد المحركات وقطع غيار الطائرات بدون طيار إلى روسيا، وفرض حظر على تصدير الطائرات بدون طيار، والمولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الكمبيوتر وأنظمة الملاحة الراديوية ومعدات التحكم في الراديو والكاميرات والعدسات.وتم إدراج المخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف ومقدمي البرامج التلفزيونية بوريس كورشيفنيكوف ومارينا كيم والمغني غريغوري ليبس والعالم السياسي سيرغي ميخيف والكاتب والمدون ديمتري بوتشكوف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.كما تنص الحزمة الجديدة على حظر تقديم الخدمات الإعلانية وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام للشركات الروسية.كما يُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي الآن تمامًا من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة الروسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يصدر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
17:48 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 18:17 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
نشر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميًا حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا.
وتشتمل قائمة العقوبات الجديدة على وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.
وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة.
ويتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية لما في ذلك قوات الفضاء والبحرية والقوات البرية وقوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية.
تشمل قائمة العقوبات مسؤولين ونوابًا وقضاة وممثلين عن وكالات إنفاذ القانون وشخصيات إعلامية روسية.
كما تشمل العقوبات الاقتصادية توسيع قيود تصدير التكنولوجيا، وفرض حظر على الاستثمارات في صناعة التعدين في روسيا، وفرض حظر على توريد المحركات وقطع غيار الطائرات بدون طيار إلى روسيا، وفرض حظر على تصدير الطائرات بدون طيار، والمولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الكمبيوتر وأنظمة الملاحة الراديوية ومعدات التحكم في الراديو والكاميرات والعدسات.
وتم إدراج المخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف ومقدمي البرامج التلفزيونية بوريس كورشيفنيكوف ومارينا كيم والمغني غريغوري ليبس والعالم السياسي سيرغي ميخيف والكاتب والمدون ديمتري بوتشكوف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
واشتملت قائمة العقوبات ثلاثة بنوك روسية، بما في ذلك بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا، والقنوات التلفزيونية: إن تي في وإن تي في مير وقناة روسيا 1 ورين تي في.
كما تنص الحزمة الجديدة على حظر تقديم الخدمات الإعلانية وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام للشركات الروسية.
كما يُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي الآن تمامًا من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة الروسية.