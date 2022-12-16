https://sputnikarabic.ae/20221216/الشيوخ-الأمريكي-يقر-موازنة-الإنفاق-الدفاعي-لعام-2023-بقيمة-850-مليار-دولار-1071248770.html
الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار
الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون للإنفاق الدفاعي لعام 2023 تقدر قيمته بنحو 850 مليار دولار، بما في ذلك 10 مليارات دولار مساعدات أمنية لتايوان و800... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T01:05+0000
2022-12-16T01:05+0000
2022-12-16T01:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأقر أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة قانون تفويض الدفاع الوطني يوم الخميس، مع إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.وأدرج المشرعون قانون مرونة تايوان المعززة ضمن قانون التفويض، والذي من شأنه أن يتيح ما يصل إلى 10 مليارات دولار في المساعدة الأمنية لتحديث القدرات الأمنية لتايوان.ويشمل التشريع أيضًا 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، أكثر من الـ 500 مليون دولار التي طلبها بايدن لأوكرانيا.ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني أيضًا عددًا من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك إلغاء تفويض لقاح كوفيد -19 للجيش وزيادة الرواتب العسكرية وفرض قيود على التعامل مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/الجيش-الأمريكي-يطلق-وحدة-قوة-فضائية-في-كوريا-الجنوبية-1071182412.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون للإنفاق الدفاعي لعام 2023 تقدر قيمته بنحو 850 مليار دولار، بما في ذلك 10 مليارات دولار مساعدات أمنية لتايوان و800 مليون دولار لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وأقر أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة قانون تفويض الدفاع الوطني يوم الخميس، مع إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.
وأدرج المشرعون قانون مرونة تايوان المعززة ضمن قانون التفويض، والذي من شأنه أن يتيح ما يصل إلى 10 مليارات دولار في المساعدة الأمنية لتحديث القدرات الأمنية لتايوان.
ويشمل التشريع أيضًا 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية
، أكثر من الـ 500 مليون دولار التي طلبها بايدن لأوكرانيا.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني أيضًا عددًا من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك إلغاء تفويض لقاح كوفيد -19 للجيش وزيادة الرواتب العسكرية وفرض قيود على التعامل مع روسيا.