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https://sputnikarabic.ae/20221216/الكونغرس-الأمريكي-يصوت-على-توجيه-اتهامات-جنائية-ضد-ترامب-في-قضية-اقتحامه-1071282086.html
الكونغرس الأمريكي يصوت على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضية اقتحامه
الكونغرس الأمريكي يصوت على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضية اقتحامه
تعتزم لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021، التصويت على ما إذا كانت ستوجه... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T21:56+0000
2022-12-16T21:56+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
اقتحام الكونغرس
جو بايدن
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن شخصين على دراية بالأمر، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستدرس بعد ظهر الاثنين ما إذا كانت ستحث وزارة العدل الأمريكية على متابعة ثلاث تهم جنائية على الأقل ضد ترامب، بما في ذلك التمرد.وقال التقرير إن التهم الأخرى التي نظرت فيها اللجنة تشمل عرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، كما تطرقت إلى مناقشة مبررات الاتهامات الموصى بها.كلفت اللجنة بالتحقيق في أعمال شغب الكابيتول الأمريكية التي وقعت في 6 يناير 2021، حيث اخترق حشد من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول وعطلوا عملية التصديق على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.أدان المدعون العامون الأمريكيون عددا من الأفراد بجرائم تتعلق بأعمال الشغب، التي حاولت اللجنة ربطها بترامب خلال سلسلة من جلسات الاستماع العامة.
https://sputnikarabic.ae/20221207/إدانة-منظمة-ترامب-بالاحتيال-الضريبي-1070942549.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, جو بايدن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, جو بايدن

الكونغرس الأمريكي يصوت على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضية اقتحامه

21:56 GMT 16.12.2022
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaعضوا مجلس النواب الأمريكي فيكي هارتزلر ومايكل والتز يقومان بتوزيع البيتزا على عناصر قوات الحرس الوطني الأمريكي في مبنى الكابيتول، واشنطن 13 يناير 2021
عضوا مجلس النواب الأمريكي فيكي هارتزلر ومايكل والتز يقومان بتوزيع البيتزا على عناصر قوات الحرس الوطني الأمريكي في مبنى الكابيتول، واشنطن 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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تعتزم لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021، التصويت على ما إذا كانت ستوجه تهما جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن شخصين على دراية بالأمر، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستدرس بعد ظهر الاثنين ما إذا كانت ستحث وزارة العدل الأمريكية على متابعة ثلاث تهم جنائية على الأقل ضد ترامب، بما في ذلك التمرد.
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وقال التقرير إن التهم الأخرى التي نظرت فيها اللجنة تشمل عرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، كما تطرقت إلى مناقشة مبررات الاتهامات الموصى بها.
كلفت اللجنة بالتحقيق في أعمال شغب الكابيتول الأمريكية التي وقعت في 6 يناير 2021، حيث اخترق حشد من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول وعطلوا عملية التصديق على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.
أدان المدعون العامون الأمريكيون عددا من الأفراد بجرائم تتعلق بأعمال الشغب، التي حاولت اللجنة ربطها بترامب خلال سلسلة من جلسات الاستماع العامة.
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