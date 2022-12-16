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https://sputnikarabic.ae/20221216/بعد-مواجهة-كروية-وزيرة-الخارجية-الفرنسية-في-المغرب-لإعادة-بناء-العلاقات-بين-البلدين-1071259637.html
بعد مواجهة كروية... وزيرة الخارجية الفرنسية في المغرب لإعادة بناء العلاقات بين البلدين
بعد مواجهة كروية... وزيرة الخارجية الفرنسية في المغرب لإعادة بناء العلاقات بين البلدين
تجري وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، زيارة إلى المغرب، بهدف إعادة دفء العلاقات التي تشهد فتورا منذ أشهر. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:40+0000
2022-12-16T11:43+0000
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وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيستقبل نظيرته الفرنسية اليوم (الجمعة) في الرباط.ومن المقرر أن يتطرق الوزيران إلى "الشراكة الثنائية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا في كافة أبعادها" وفقا للمحدثة التي أكدت أن موضوع التأشيرات سيطرح هو الآخر، دون أن تعطي تفاصيل حول ما إذا كان سيعلن عن رفع القيود المفروضة من جانب باريس.وعرفت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة، بعد قرار باريس في أيلول/سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم. وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بـ "غير المبرر"، وأدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.هذا، ومن المرتقب أن يزور ماكرون المغرب "خلال الأشهر الثلاثة الأولى" من العام المقبل، بدون أن يتم تحديد تاريخ رسمي لهذه الزيارة.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، احتفل يوم الخميس بفوز منتخب بلاده على المنتخب المغربي في مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر2022، بعدما حضر المباراة شخصيا.وكتب ماكرون قبيل المباراة على "تويتر": "نحن جميعا خلف الأزرق (صفة لمنتخب فرنسا) من أجل الفوز، بدون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء، في إطار الاحترام والصداقة بين الدولتين (المغرب وفرنسا)".
https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-تعليق-من-ملك-المغرب-عقب-خسارة-أسود-الأطلس-أمام-فرنسا-في-كأس-العالم-قطر-2022-1071221714.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي

بعد مواجهة كروية... وزيرة الخارجية الفرنسية في المغرب لإعادة بناء العلاقات بين البلدين

11:40 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اللقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2022
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اللقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تجري وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، زيارة إلى المغرب، بهدف إعادة دفء العلاقات التي تشهد فتورا منذ أشهر.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيستقبل نظيرته الفرنسية اليوم (الجمعة) في الرباط.
ومن المقرر أن يتطرق الوزيران إلى "الشراكة الثنائية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا في كافة أبعادها" وفقا للمحدثة التي أكدت أن موضوع التأشيرات سيطرح هو الآخر، دون أن تعطي تفاصيل حول ما إذا كان سيعلن عن رفع القيود المفروضة من جانب باريس.
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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وعرفت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة، بعد قرار باريس في أيلول/سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم. وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بـ "غير المبرر"، وأدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.
هذا، ومن المرتقب أن يزور ماكرون المغرب "خلال الأشهر الثلاثة الأولى" من العام المقبل، بدون أن يتم تحديد تاريخ رسمي لهذه الزيارة.
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14 ديسمبر, 21:03 GMT
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، احتفل يوم الخميس بفوز منتخب بلاده على المنتخب المغربي في مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر2022، بعدما حضر المباراة شخصيا.
وكتب ماكرون قبيل المباراة على "تويتر": "نحن جميعا خلف الأزرق (صفة لمنتخب فرنسا) من أجل الفوز، بدون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء، في إطار الاحترام والصداقة بين الدولتين (المغرب وفرنسا)".
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