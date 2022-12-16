https://sputnikarabic.ae/20221216/رونالدو-يظهر-في-ريال-مدريد-بعد-اتصال-مع-رئيس-النادي-الملكي-1071258459.html

رونالدو يظهر في ريال مدريد بعد اتصال مع رئيس النادي الملكي

رونالدو يظهر في ريال مدريد بعد اتصال مع رئيس النادي الملكي

ذكرت تقارير عدة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتدرب حاليا في المدينة الرياضية التابعة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد مكالمة مع رئيس النادي فلورنتينو... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T10:03+0000

2022-12-16T10:03+0000

2022-12-16T10:03+0000

مجتمع

رياضة

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وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية بدورها أن رونالدو طلب شخصيًا من بيريز رئيس النادي التدرب في فالديبيباس.وقال موقع "ريليفو" الإسباني إن رونالدو يتدرّب بشكل انفرادي للحفاظ على لياقته البدنية، بعد حصوله على إذن إدارة النادي، في ملعب مختلف عن الذي تدربت فيه كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.ونقل موقع "في الجول" المصري عن مصدر داخل النادي أن "رونالدو تدرب بشكل سري في المدينة الرياضية برفقة نجله".وأضاف "منشآت ريال مدريد الرياضية تحت تصرف رونالدو، إنه منزله، تواجد اليوم برفقة نجله".ولعب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، وسجل بقميصه 450 هدفًا في 438 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.وذهب رونالدو إلى مدريد بعد توديع بلاده البرتغال لكأس العالم 2022 منذ حوالي 4 أيام.واختار رونالدو المدينة الرياضية لناديه الأسبق بحثًا عن الخصوصية وحتى لا يكون مكشوفًا لعدسات المصورين، ولم يلتق حتى اللحظة بزملائه السابقين، لكن فور أن انتشر الخبر، هرع أطفال أكاديمية النادي نحو الملعب رغبةً في التقاط الصور معه، بحسب تقارير مختلفة.وقضى رونالدو عدة أيام في منزله في العاصمة الإسبانية مدريد بعد العودة من قطر.رونالدو (37 عامًا) انفصل عن مانشستر يونايتد مؤخرًا وفسخ عقده مع "الشياطين الحمر" ليكون لاعبًا حرًا في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

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مجتمع, رياضة