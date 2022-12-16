https://sputnikarabic.ae/20221216/رونالدو-يظهر-في-ريال-مدريد-بعد-اتصال-مع-رئيس-النادي-الملكي-1071258459.html
رونالدو يظهر في ريال مدريد بعد اتصال مع رئيس النادي الملكي
رونالدو يظهر في ريال مدريد بعد اتصال مع رئيس النادي الملكي
ذكرت تقارير عدة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتدرب حاليا في المدينة الرياضية التابعة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد مكالمة مع رئيس النادي فلورنتينو... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:03+0000
2022-12-16T10:03+0000
2022-12-16T10:03+0000
مجتمع
رياضة
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وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية بدورها أن رونالدو طلب شخصيًا من بيريز رئيس النادي التدرب في فالديبيباس.وقال موقع "ريليفو" الإسباني إن رونالدو يتدرّب بشكل انفرادي للحفاظ على لياقته البدنية، بعد حصوله على إذن إدارة النادي، في ملعب مختلف عن الذي تدربت فيه كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.ونقل موقع "في الجول" المصري عن مصدر داخل النادي أن "رونالدو تدرب بشكل سري في المدينة الرياضية برفقة نجله".وأضاف "منشآت ريال مدريد الرياضية تحت تصرف رونالدو، إنه منزله، تواجد اليوم برفقة نجله".ولعب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، وسجل بقميصه 450 هدفًا في 438 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.وذهب رونالدو إلى مدريد بعد توديع بلاده البرتغال لكأس العالم 2022 منذ حوالي 4 أيام.واختار رونالدو المدينة الرياضية لناديه الأسبق بحثًا عن الخصوصية وحتى لا يكون مكشوفًا لعدسات المصورين، ولم يلتق حتى اللحظة بزملائه السابقين، لكن فور أن انتشر الخبر، هرع أطفال أكاديمية النادي نحو الملعب رغبةً في التقاط الصور معه، بحسب تقارير مختلفة.وقضى رونالدو عدة أيام في منزله في العاصمة الإسبانية مدريد بعد العودة من قطر.رونالدو (37 عامًا) انفصل عن مانشستر يونايتد مؤخرًا وفسخ عقده مع "الشياطين الحمر" ليكون لاعبًا حرًا في انتظار تحديد وجهته المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221211/كان-حلمي-الأكبر-رونالدو-يعلق-على-خروج-البرتغال-من-كأس-العالم-1071091458.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/مدرب-مانشستر-يونايتد-لم-أعد-أفكر-في-أزمة-رونالدو-1070976335.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
رونالدو يظهر في ريال مدريد بعد اتصال مع رئيس النادي الملكي
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ذكرت تقارير عدة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتدرب حاليا في المدينة الرياضية التابعة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد مكالمة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية بدورها أن رونالدو طلب شخصيًا من بيريز رئيس النادي التدرب في فالديبيباس.
وقال موقع "ريليفو" الإسباني إن رونالدو يتدرّب بشكل انفرادي للحفاظ على لياقته البدنية، بعد حصوله على إذن إدارة النادي، في ملعب مختلف عن الذي تدربت فيه كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.
ونقل موقع "في الجول
" المصري عن مصدر داخل النادي أن "رونالدو تدرب بشكل سري في المدينة الرياضية برفقة نجله".
وقال المصدر "رونالدو يقضي بضعة أيام في منزله في مدريد، وقد طلب بشكل شخصي من فلورنتينو بيريز التدرب في فالديبيباس. كان مهذبًا للغاية ولم يرغب في إزعاج أي أحد أو تعطيل سير التدريبات بشكل طبيعي لبقية الموجودين في المدينة".
وأضاف "منشآت ريال مدريد الرياضية تحت تصرف رونالدو، إنه منزله، تواجد اليوم برفقة نجله".
ولعب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، وسجل بقميصه 450 هدفًا في 438 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.
وذهب رونالدو إلى مدريد بعد توديع بلاده البرتغال لكأس العالم 2022 منذ حوالي 4 أيام.
واختار رونالدو المدينة الرياضية لناديه الأسبق بحثًا عن الخصوصية وحتى لا يكون مكشوفًا لعدسات المصورين، ولم يلتق حتى اللحظة بزملائه السابقين، لكن فور أن انتشر الخبر، هرع أطفال أكاديمية النادي نحو الملعب رغبةً في التقاط الصور معه، بحسب تقارير مختلفة.
وقضى رونالدو عدة أيام في منزله في العاصمة الإسبانية مدريد بعد العودة من قطر.
رونالدو (37 عامًا) انفصل عن مانشستر يونايتد مؤخرًا وفسخ عقده مع "الشياطين الحمر" ليكون لاعبًا حرًا في انتظار تحديد وجهته المقبلة.