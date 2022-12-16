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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يتوقع-إيرادات-قياسية-تبلغ-11-مليار-دولار-بفضل-مونديال-أمريكا-الشمالية-1071279599.html
"فيفا" يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار بفضل مونديال أمريكا الشمالية
"فيفا" يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار بفضل مونديال أمريكا الشمالية
يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يحقق عائدات قدرها 11 مليار دولار من للدورة المالية المرتبطة بمونديال 2026 في أمريكا الشمالية، والذي سيضم 48 منتخبا،... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T19:41+0000
2022-12-16T19:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وفقا لميزانية الأربع سنوات، التي قدمت اليوم الجمعة إلى مجلس "فيفا"، ستكون هناك زيادة بنسبة 50% تقريبا في الدخل المرتبط بشكل أساسي بصفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى التذاكر والضيافة.وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بعد اجتماع المجلس: "نحن متفائلون بشأن قوة كرة القدم. نحن مقتنعون بأن تأثير اللعبة سيكون هائلا".عادة ما يضع "فيفا" تقديرات متحفظة للميزانية وينتهي به الأمر إلى تجاوز أهدافه. كانت العائدات البالغة 7.5 مليار دولار التي أعلن عنها في قطر الشهر الماضي للدورة التجارية 2019-22 تزيد بمقدار مليار دولار على التوقعات.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يعتزم-زيادة-عدد-المنتخبات-في-بطولة-كأس-العالم-2026-1071264744.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

"فيفا" يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار بفضل مونديال أمريكا الشمالية

19:41 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUT رئيس "فيفا" جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021
 رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يحقق عائدات قدرها 11 مليار دولار من للدورة المالية المرتبطة بمونديال 2026 في أمريكا الشمالية، والذي سيضم 48 منتخبا، بزيادة كبيرة عن ذي قبل.
وفقا لميزانية الأربع سنوات، التي قدمت اليوم الجمعة إلى مجلس "فيفا"، ستكون هناك زيادة بنسبة 50% تقريبا في الدخل المرتبط بشكل أساسي بصفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى التذاكر والضيافة.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
"فيفا" يعتزم زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026
13:27 GMT
وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بعد اجتماع المجلس: "نحن متفائلون بشأن قوة كرة القدم. نحن مقتنعون بأن تأثير اللعبة سيكون هائلا".
عادة ما يضع "فيفا" تقديرات متحفظة للميزانية وينتهي به الأمر إلى تجاوز أهدافه. كانت العائدات البالغة 7.5 مليار دولار التي أعلن عنها في قطر الشهر الماضي للدورة التجارية 2019-22 تزيد بمقدار مليار دولار على التوقعات.
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