https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يتوقع-إيرادات-قياسية-تبلغ-11-مليار-دولار-بفضل-مونديال-أمريكا-الشمالية-1071279599.html
"فيفا" يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار بفضل مونديال أمريكا الشمالية
"فيفا" يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار بفضل مونديال أمريكا الشمالية
يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يحقق عائدات قدرها 11 مليار دولار من للدورة المالية المرتبطة بمونديال 2026 في أمريكا الشمالية، والذي سيضم 48 منتخبا،... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T19:41+0000
2022-12-16T19:41+0000
2022-12-16T19:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وفقا لميزانية الأربع سنوات، التي قدمت اليوم الجمعة إلى مجلس "فيفا"، ستكون هناك زيادة بنسبة 50% تقريبا في الدخل المرتبط بشكل أساسي بصفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى التذاكر والضيافة.وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بعد اجتماع المجلس: "نحن متفائلون بشأن قوة كرة القدم. نحن مقتنعون بأن تأثير اللعبة سيكون هائلا".عادة ما يضع "فيفا" تقديرات متحفظة للميزانية وينتهي به الأمر إلى تجاوز أهدافه. كانت العائدات البالغة 7.5 مليار دولار التي أعلن عنها في قطر الشهر الماضي للدورة التجارية 2019-22 تزيد بمقدار مليار دولار على التوقعات.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يعتزم-زيادة-عدد-المنتخبات-في-بطولة-كأس-العالم-2026-1071264744.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
"فيفا" يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار بفضل مونديال أمريكا الشمالية
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يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يحقق عائدات قدرها 11 مليار دولار من للدورة المالية المرتبطة بمونديال 2026 في أمريكا الشمالية، والذي سيضم 48 منتخبا، بزيادة كبيرة عن ذي قبل.
وفقا لميزانية الأربع سنوات، التي قدمت اليوم الجمعة إلى مجلس "فيفا
"، ستكون هناك زيادة بنسبة 50% تقريبا في الدخل المرتبط بشكل أساسي بصفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى التذاكر والضيافة.
وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو
بعد اجتماع المجلس: "نحن متفائلون بشأن قوة كرة القدم. نحن مقتنعون بأن تأثير اللعبة سيكون هائلا".
عادة ما يضع "فيفا" تقديرات متحفظة للميزانية وينتهي به الأمر إلى تجاوز أهدافه. كانت العائدات البالغة 7.5 مليار دولار التي أعلن عنها في قطر الشهر الماضي للدورة التجارية 2019-22 تزيد بمقدار مليار دولار على التوقعات.