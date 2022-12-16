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https://sputnikarabic.ae/20221216/كرواتيا-ترفض-المشاركة-في-مهمة-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-1071275628.html
كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
صوت البرلمان الكرواتي ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T16:29+0000
2022-12-16T16:29+0000
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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".ويذكر أن النصاب المطلوب للموافقة على تسيير بعثة الاتحاد الأوروبي على أراضي كرواتيا كان يبلغ الثلثين.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني.وتم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221215/البنتاغون-يوسع-نطاق-تدريب-القوات-الأوكرانية-في-الشتاء-1071244448.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني

16:29 GMT 16.12.2022
CC0 / Websi / croatia flagعلم كرواتيا
علم كرواتيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
CC0 / Websi / croatia flag
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صوت البرلمان الكرواتي ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".
وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
البنتاغون يوسع نطاق تدريب القوات الأوكرانية في الشتاء
أمس, 20:17 GMT
ويذكر أن النصاب المطلوب للموافقة على تسيير بعثة الاتحاد الأوروبي على أراضي كرواتيا كان يبلغ الثلثين.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني.
وتم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.
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