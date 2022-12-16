https://sputnikarabic.ae/20221216/كرواتيا-ترفض-المشاركة-في-مهمة-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-1071275628.html
كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
صوت البرلمان الكرواتي ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T16:29+0000
2022-12-16T16:29+0000
2022-12-16T16:29+0000
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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".ويذكر أن النصاب المطلوب للموافقة على تسيير بعثة الاتحاد الأوروبي على أراضي كرواتيا كان يبلغ الثلثين.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني.وتم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221215/البنتاغون-يوسع-نطاق-تدريب-القوات-الأوكرانية-في-الشتاء-1071244448.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
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صوت البرلمان الكرواتي ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".
وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.
ويذكر أن النصاب المطلوب للموافقة على تسيير بعثة الاتحاد الأوروبي على أراضي كرواتيا كان يبلغ الثلثين.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية
لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني.
وتم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.