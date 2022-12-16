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https://sputnikarabic.ae/20221216/كوريا-الشمالية-تختبر-محرك-وقود-صلب-عالي-الدفع-لصنع-نوع-جديد-من-الأسلحة-الاستراتيجية-1071249179.html
كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع لصنع "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"
كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع لصنع "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"
نجحت كوريا الشمالية في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع بنجاح للحصول على "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T03:34+0000
2022-12-16T03:36+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية: "نجح معهد كبير تابع لأكاديمية علوم الدفاع في اختبار إطلاق النار الثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 140 تريليون قدم، وهو الأول من نوعه في البلاد، موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية صباح يوم 15 ديسمبر".وقاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيًا تجربة المحرك، وعبر عن "توقعه أن يتم صنع سلاح استراتيجي من نوع جديد في أقصر فترة زمنية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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كوريا الشمالية, العالم

كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع لصنع "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"

03:34 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 03:36 GMT 16.12.2022)
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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نجحت كوريا الشمالية في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع بنجاح للحصول على "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية يوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية: "نجح معهد كبير تابع لأكاديمية علوم الدفاع في اختبار إطلاق النار الثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 140 تريليون قدم، وهو الأول من نوعه في البلاد، موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية صباح يوم 15 ديسمبر".
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وقاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيًا تجربة المحرك، وعبر عن "توقعه أن يتم صنع سلاح استراتيجي من نوع جديد في أقصر فترة زمنية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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