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https://sputnikarabic.ae/20221216/مقتل-20-شخصا-منذ-اندلاع-الاحتجاجات-في-بيرو-1071278534.html
مقتل 20 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في بيرو
مقتل 20 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في بيرو
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في بيرو منذ ما يقرب من 10 أيام، إلى 20 قتيلا، بحلول اليوم الجمعة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T19:04+0000
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بوينوس إيريس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة برامج ديل بيرو، أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة في جميع الأنحاء، حيث قتل ستة أشخاص في منطقة أبوريماك وثمانية في مدينة أياكوتشو.في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت وزارة الصحة في بيرو عن مقتل 8 أشخاص، ونقل 19 آخرين إلى المستشفى. أعلنت الحكومة البيروفية، الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما على خلفية الاحتجاجات.بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء بيرو بعد محاكمة عزل بيدرو كاستيلو من منصب الرئيس في 7 ديسمبر، عقب محاولته حل الكونغرس وتنصيب حكومة طوارئ.ومنذ ذلك الحين اتهم كاستيلو بالتمرد والتآمر، وهو ما ينفيه. ويطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-بيرو-الجديدة-تدعو-إلى-إجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-1071108138.html
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العالم
العالم

مقتل 20 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في بيرو

19:04 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / Ernesto Benavidesمعارضو حكومة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالته في ليما، بيرو 20 نوفمبر 2022.
معارضو حكومة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالته في ليما، بيرو 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Ernesto Benavides
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ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في بيرو منذ ما يقرب من 10 أيام، إلى 20 قتيلا، بحلول اليوم الجمعة.
بوينوس إيريس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة برامج ديل بيرو، أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة في جميع الأنحاء، حيث قتل ستة أشخاص في منطقة أبوريماك وثمانية في مدينة أياكوتشو.
علم بيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
رئيسة بيرو الجديدة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة
12 ديسمبر, 08:00 GMT
في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت وزارة الصحة في بيرو عن مقتل 8 أشخاص، ونقل 19 آخرين إلى المستشفى. أعلنت الحكومة البيروفية، الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما على خلفية الاحتجاجات.
بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء بيرو بعد محاكمة عزل بيدرو كاستيلو من منصب الرئيس في 7 ديسمبر، عقب محاولته حل الكونغرس وتنصيب حكومة طوارئ.
ومنذ ذلك الحين اتهم كاستيلو بالتمرد والتآمر، وهو ما ينفيه. ويطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.
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