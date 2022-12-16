https://sputnikarabic.ae/20221216/مقتل-20-شخصا-منذ-اندلاع-الاحتجاجات-في-بيرو-1071278534.html
مقتل 20 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في بيرو
مقتل 20 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في بيرو
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في بيرو منذ ما يقرب من 10 أيام، إلى 20 قتيلا، بحلول اليوم الجمعة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T19:04+0000
2022-12-16T19:04+0000
2022-12-16T19:04+0000
العالم
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بوينوس إيريس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة برامج ديل بيرو، أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة في جميع الأنحاء، حيث قتل ستة أشخاص في منطقة أبوريماك وثمانية في مدينة أياكوتشو.في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت وزارة الصحة في بيرو عن مقتل 8 أشخاص، ونقل 19 آخرين إلى المستشفى. أعلنت الحكومة البيروفية، الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما على خلفية الاحتجاجات.بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء بيرو بعد محاكمة عزل بيدرو كاستيلو من منصب الرئيس في 7 ديسمبر، عقب محاولته حل الكونغرس وتنصيب حكومة طوارئ.ومنذ ذلك الحين اتهم كاستيلو بالتمرد والتآمر، وهو ما ينفيه. ويطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-بيرو-الجديدة-تدعو-إلى-إجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-1071108138.html
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العالم
مقتل 20 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في بيرو
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ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في بيرو منذ ما يقرب من 10 أيام، إلى 20 قتيلا، بحلول اليوم الجمعة.
بوينوس إيريس - سبوتنيك
. وذكرت إذاعة برامج ديل بيرو، أن البلاد سجلت 20 حالة وفاة في جميع الأنحاء، حيث قتل ستة أشخاص في منطقة أبوريماك وثمانية في مدينة أياكوتشو.
في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت وزارة الصحة في بيرو عن مقتل 8 أشخاص، ونقل 19 آخرين إلى المستشفى. أعلنت الحكومة البيروفية، الأربعاء، حالة الطوارئ
لمدة 30 يوما على خلفية الاحتجاجات.
بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء بيرو بعد محاكمة عزل بيدرو كاستيلو من منصب الرئيس في 7 ديسمبر، عقب محاولته حل الكونغرس وتنصيب حكومة طوارئ.
ومنذ ذلك الحين اتهم كاستيلو بالتمرد والتآمر، وهو ما ينفيه. ويطالب المتظاهرون
بانتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.