https://sputnikarabic.ae/20221216/نائب-رئيس-البرلمان-الأردني-يناشد-الحكومة-التراجع-عن-رفع-سعر-الوقود-ويهدد-بسحب-الثقة-منها-1071262790.html
نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بسحب الثقة منها
نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بسحب الثقة منها
ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T12:25+0000
2022-12-16T12:25+0000
2022-12-16T12:59+0000
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وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد. وأوضح نائب رئيس البرلمان الأردني أنه من غير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان.وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة.وأبدى عطية أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن في معان هو الضابط عبد الرزاق الدلابيح، مشددا على ضرورة تطبيق القانون دون تردد على من يتجاوز التظاهر السلمي إلى استخدام العنف.ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-اجتماع-منذ-فجر-الجمعة-في-البرلمان-الأردني-قد-ينتج-عنه-طرح-الثقة-في-الحكومة-1071255612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, حصري
أخبار الأردن, العالم العربي, حصري
نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بسحب الثقة منها
12:25 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
حصري
ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب.
وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك
" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد.
وأضاف أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع.
وأوضح نائب رئيس البرلمان الأردني أنه من غير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن
ضعف سعرها في لبنان.
وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة.
وأبدى عطية أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن في معان هو الضابط عبد الرزاق الدلابيح، مشددا على ضرورة تطبيق القانون دون تردد على من يتجاوز التظاهر السلمي إلى استخدام العنف.
ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه
سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.