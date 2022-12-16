https://sputnikarabic.ae/20221216/نائب-رئيس-البرلمان-الأردني-يناشد-الحكومة-التراجع-عن-رفع-سعر-الوقود-ويهدد-بسحب-الثقة-منها-1071262790.html

نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بسحب الثقة منها

نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بسحب الثقة منها

ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T12:25+0000

2022-12-16T12:25+0000

2022-12-16T12:59+0000

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وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد. وأوضح نائب رئيس البرلمان الأردني أنه من غير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان.وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة.وأبدى عطية أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن في معان هو الضابط عبد الرزاق الدلابيح، مشددا على ضرورة تطبيق القانون دون تردد على من يتجاوز التظاهر السلمي إلى استخدام العنف.ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.

https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-اجتماع-منذ-فجر-الجمعة-في-البرلمان-الأردني-قد-ينتج-عنه-طرح-الثقة-في-الحكومة-1071255612.html

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