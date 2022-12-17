https://sputnikarabic.ae/20221217/الأمم-المتحدة-تعبر-عن-مخاوف-جدية-من-تويتر-رغم-إعادة-تفعيله-حسابات-صحفيين-1071294437.html

الأمم المتحدة تعبر عن مخاوف جدية من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين

الأمم المتحدة تعبر عن مخاوف جدية من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين

قال المفوض الحقوقي في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت، إن قرار الملياردير، إيلون ماسك، ‏بإعادة حسابات العديد من الصحفيين على منصة التغريدات "تويتر" هو... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T13:30+0000

2022-12-17T13:30+0000

2022-12-17T13:30+0000

تويتر

منوعات

مجتمع

منظمة الأمم المتحدة

إيلون ماسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg

وكتب تورك في تغريدة له: "أنباء سارة بإعادة الصحفيين إلى "تويتر"، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية"، مصرا على أن "تويتر يتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان".وأعرب تورك عن قلقه من الطريقة التي تم التوصل بها ماسك إلى هذه القرارات، داعيا إياه إلى "الالتزام باتخاذ القرارات بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير".وأعلن رجل الأعمال، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم السبت، رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهم بفرض عقوبات.وقال ماسك عبر "تويتر"، إنه سيعيد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.وكانت الأمم المتحدة قد نددت بشدة، أمس الجمعة، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثل "سابقة خطيرة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تويتر, منوعات, مجتمع, منظمة الأمم المتحدة, إيلون ماسك