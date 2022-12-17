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https://sputnikarabic.ae/20221217/الأمم-المتحدة-تعبر-عن-مخاوف-جدية-من-تويتر-رغم-إعادة-تفعيله-حسابات-صحفيين-1071294437.html
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوف جدية من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوف جدية من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين
قال المفوض الحقوقي في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت، إن قرار الملياردير، إيلون ماسك، ‏بإعادة حسابات العديد من الصحفيين على منصة التغريدات "تويتر" هو... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T13:30+0000
2022-12-17T13:30+0000
تويتر
منوعات
مجتمع
منظمة الأمم المتحدة
إيلون ماسك
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وكتب تورك في تغريدة له: "أنباء سارة بإعادة الصحفيين إلى "تويتر"، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية"، مصرا على أن "تويتر يتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان".وأعرب تورك عن قلقه من الطريقة التي تم التوصل بها ماسك إلى هذه القرارات، داعيا إياه إلى "الالتزام باتخاذ القرارات بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير".وأعلن رجل الأعمال، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم السبت، رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهم بفرض عقوبات.وقال ماسك عبر "تويتر"، إنه سيعيد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.وكانت الأمم المتحدة قد نددت بشدة، أمس الجمعة، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثل "سابقة خطيرة".
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تويتر, منوعات, مجتمع, منظمة الأمم المتحدة, إيلون ماسك
تويتر, منوعات, مجتمع, منظمة الأمم المتحدة, إيلون ماسك

الأمم المتحدة تعبر عن مخاوف جدية من "تويتر" رغم إعادة تفعيله حسابات صحفيين

13:30 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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قال المفوض الحقوقي في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت، إن قرار الملياردير، إيلون ماسك، ‏بإعادة حسابات العديد من الصحفيين على منصة التغريدات "تويتر" هو نبأ مرحب به، لكنه حذر من أن ‏‏"المخاوف الجدية لا تزال قائمة".‏
وكتب تورك في تغريدة له: "أنباء سارة بإعادة الصحفيين إلى "تويتر"، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية"، مصرا على أن "تويتر يتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان".
وأعرب تورك عن قلقه من الطريقة التي تم التوصل بها ماسك إلى هذه القرارات، داعيا إياه إلى "الالتزام باتخاذ القرارات بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير".
وأعلن رجل الأعمال، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم السبت، رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهم بفرض عقوبات.
وقال ماسك عبر "تويتر"، إنه سيعيد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.
وكانت الأمم المتحدة قد نددت بشدة، أمس الجمعة، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثل "سابقة خطيرة".
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